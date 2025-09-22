Umzugspreisvergleich kooperiert mit umzugsportal.de
Bis zu 50 Prozent mehr Umzugsanfragen für Partnerunternehmen
Nürnberg (ots) -
- Umzugspreisvergleich-Netzwerk mit über 600 qualitätsgeprüften Dienstleistern
steht nun auch Nutzern von umzugsportal.de offen
- Umzugsunternehmen profitieren somit von bis zu 50 Prozent mehr Umzugsanfragen
durch umzugsportal.de
- Insgesamt rund 14.000 vermittelte Anfragen von Umziehenden pro Monat durch
Umzugspreisvergleich
Umzugspreisvergleich kooperiert mit umzugsportal.de und bietet seinen
Partnerunternehmen somit bis zu 50 Prozent mehr Umzugsanfragen. Durch die
Kooperation erhalten die Nutzer von umzugsportal.de direkten Zugriff auf das
Umzugspreisvergleich-Netzwerk von über 600 qualitätsgeprüften Umzugsfirmen. Die
Zahl der durch Umzugspreisvergleich monatlich vermittelten Umzugsanfragen steigt
somit auf rund 14.000. Für die Partnerunternehmen bedeutet das mehr potenzielle
Kundenkontakte, zusätzliche Aufträge und eine bessere Auslastung ihrer
Kapazitäten. Umzugspreisvergleich ist eine Marke der Umzugsauktion GmbH & Co.KG
und bringt seit über 20 Jahren Umziehende und professionelle Dienstleister
passgenau zusammen. umzugsportal.de wird von der Umzugsportal GmbH betrieben und
unterstützt Umziehende neben der Vermittlung passender Angebote von
Umzugsunternehmen auch mit hilfreichen Ratgebern, praktischen Checklisten und
Tipps für eine reibungslose Umzugsplanung.
"Durch die Kooperation mit umzugsportal.de ermöglichen wir unseren
Partnerunternehmen, noch mehr Anfragen zu gewinnen und ihre Auslastung zu
steigern", sagt Umzugspreisvergleich-Geschäftsführer Christian Gimbel. "So
unterstützen wir Umzugsfirmen gezielt dabei, ihre Reichweite zu vergrößern."
"Unser Ziel ist es, Umziehenden den gesamten Prozess so einfach wie möglich zu
machen. Mit Umzugspreisvergleich haben wir hierfür den optimalen Partner
gefunden", sagt Franz Jelinic, Geschäftsführer von Umzugsportal. "Unsere Kunden
profitieren nun von einer großen Auswahl professioneller und qualitätsgeprüfter
Umzugsunternehmen sowie einer persönlichen Umzugsberatung."
Stressfreier Umzug dank seriöser Anbieter und persönlicher Beratung
Mit Umzugspreisvergleich gelingt der Umzug bequem und stressfrei. Über ein
Online-Formular können Umziehende kostenlos und unverbindlich ihre Anfrage
stellen. Diese wird dann direkt an qualitätsgeprüfte, professionelle und
zuverlässige Umzugsunternehmen aus der Region weitergeleitet. Innerhalb weniger
Minuten erhalten Nutzer mehrere Angebote und können diese ganz unkompliziert
vergleichen - ohne selbst zahlreiche Firmen anrufen zu müssen. Bei größeren
Umzügen oder Entfernungen über 100 Kilometer bietet Umzugspreisvergleich
zusätzlich eine persönliche Beratung bei der Anbieterauswahl. Die Umzugsprofis
übernehmen anschließend Planung, Transport sowie Auf- und Abbau der Möbel. So
sparen Umziehende Zeit, Mühe und Stress - und können sich entspannt auf die
Gestaltung ihres neuen Zuhauses konzentrieren.
Diese und andere Pressemitteilungen von Umzugspreisvergleich finden Sie in
unserem Pressebereich (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/pressemitteilunge
nkontakt/umzugspreisvergleichde/) .
Über Umzugspreisvergleich:
umzugspreisvergleich.de ist Deutschlands großes Umzugsportal und ein Angebot der
Umzugsauktion GmbH & Co. KG. Mit inzwischen mehr als 300.000 persönlichen
Beratungen und über 20 Jahren Erfahrung ist das Portal die erste Adresse für
alle, die umziehen möchten. Umzugsauktion.de vermittelt über 600
qualitätsgeprüfte Umzugsunternehmen. Wer einen Umzug plant, findet hier
kompetente Ansprechpartner und erhält ein perfekt auf seine Bedürfnisse
zugeschnittenes Umzugsangebot. Umzugspreisvergleich.de ist ein Service von AVIV
Germany, Betreiber der reichweitenstarken Portale immowelt.de und immonet.de.
Über umzugsportal.de:
umzugsportal.de ist ein Angebot der Umzugsportal GmbH und vermittelt Umziehenden
seit 2017 passende Angebote von qualitätsgeprüften Umzugsunternehmen. Die
Plattform hilft dabei, Umzugsangebote schnell und unkompliziert zu vergleichen
und so den passenden Umzugsdienstleister zu finden. Zusätzlich unterstützt
umzugsportal.de seine Nutzer mit umfangreichen Ratgebern, praktischen
Checklisten und hilfreichen Tipps für eine reibungslose Umzugsplanung.
Pressekontakt:
Umzugsauktion GmbH & Co. KG
Frohmattenstraße 2b
79268 Bötzingen
Barbara Schmid
+49 (0)911/520 25-808
mailto:presse@immowelt.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24964/6122218
OTS: immowelt
