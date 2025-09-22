Bis zu 50 Prozent mehr Umzugsanfragen für Partnerunternehmen

Nürnberg (ots) -



- Umzugspreisvergleich-Netzwerk mit über 600 qualitätsgeprüften Dienstleistern

steht nun auch Nutzern von umzugsportal.de offen

- Umzugsunternehmen profitieren somit von bis zu 50 Prozent mehr Umzugsanfragen

durch umzugsportal.de

- Insgesamt rund 14.000 vermittelte Anfragen von Umziehenden pro Monat durch

Umzugspreisvergleich



Umzugspreisvergleich kooperiert mit umzugsportal.de und bietet seinen

Partnerunternehmen somit bis zu 50 Prozent mehr Umzugsanfragen. Durch die

Kooperation erhalten die Nutzer von umzugsportal.de direkten Zugriff auf das

Umzugspreisvergleich-Netzwerk von über 600 qualitätsgeprüften Umzugsfirmen. Die

Zahl der durch Umzugspreisvergleich monatlich vermittelten Umzugsanfragen steigt

somit auf rund 14.000. Für die Partnerunternehmen bedeutet das mehr potenzielle

Kundenkontakte, zusätzliche Aufträge und eine bessere Auslastung ihrer

Kapazitäten. Umzugspreisvergleich ist eine Marke der Umzugsauktion GmbH & Co.KG

und bringt seit über 20 Jahren Umziehende und professionelle Dienstleister

passgenau zusammen. umzugsportal.de wird von der Umzugsportal GmbH betrieben und

unterstützt Umziehende neben der Vermittlung passender Angebote von

Umzugsunternehmen auch mit hilfreichen Ratgebern, praktischen Checklisten und

Tipps für eine reibungslose Umzugsplanung.





"Durch die Kooperation mit umzugsportal.de ermöglichen wir unseren

Partnerunternehmen, noch mehr Anfragen zu gewinnen und ihre Auslastung zu

steigern", sagt Umzugspreisvergleich-Geschäftsführer Christian Gimbel. "So

unterstützen wir Umzugsfirmen gezielt dabei, ihre Reichweite zu vergrößern."



"Unser Ziel ist es, Umziehenden den gesamten Prozess so einfach wie möglich zu

machen. Mit Umzugspreisvergleich haben wir hierfür den optimalen Partner

gefunden", sagt Franz Jelinic, Geschäftsführer von Umzugsportal. "Unsere Kunden

profitieren nun von einer großen Auswahl professioneller und qualitätsgeprüfter

Umzugsunternehmen sowie einer persönlichen Umzugsberatung."



Stressfreier Umzug dank seriöser Anbieter und persönlicher Beratung



Mit Umzugspreisvergleich gelingt der Umzug bequem und stressfrei. Über ein

Online-Formular können Umziehende kostenlos und unverbindlich ihre Anfrage

stellen. Diese wird dann direkt an qualitätsgeprüfte, professionelle und

zuverlässige Umzugsunternehmen aus der Region weitergeleitet. Innerhalb weniger

Minuten erhalten Nutzer mehrere Angebote und können diese ganz unkompliziert

vergleichen - ohne selbst zahlreiche Firmen anrufen zu müssen. Bei größeren

Umzügen oder Entfernungen über 100 Kilometer bietet Umzugspreisvergleich

zusätzlich eine persönliche Beratung bei der Anbieterauswahl. Die Umzugsprofis

übernehmen anschließend Planung, Transport sowie Auf- und Abbau der Möbel. So

sparen Umziehende Zeit, Mühe und Stress - und können sich entspannt auf die

Gestaltung ihres neuen Zuhauses konzentrieren.



Über Umzugspreisvergleich:



umzugspreisvergleich.de ist Deutschlands großes Umzugsportal und ein Angebot der

Umzugsauktion GmbH & Co. KG. Mit inzwischen mehr als 300.000 persönlichen

Beratungen und über 20 Jahren Erfahrung ist das Portal die erste Adresse für

alle, die umziehen möchten. Umzugsauktion.de vermittelt über 600

qualitätsgeprüfte Umzugsunternehmen. Wer einen Umzug plant, findet hier

kompetente Ansprechpartner und erhält ein perfekt auf seine Bedürfnisse

zugeschnittenes Umzugsangebot. Umzugspreisvergleich.de ist ein Service von AVIV

Germany, Betreiber der reichweitenstarken Portale immowelt.de und immonet.de.



Über umzugsportal.de:



umzugsportal.de ist ein Angebot der Umzugsportal GmbH und vermittelt Umziehenden

seit 2017 passende Angebote von qualitätsgeprüften Umzugsunternehmen. Die

Plattform hilft dabei, Umzugsangebote schnell und unkompliziert zu vergleichen

und so den passenden Umzugsdienstleister zu finden. Zusätzlich unterstützt

umzugsportal.de seine Nutzer mit umfangreichen Ratgebern, praktischen

Checklisten und hilfreichen Tipps für eine reibungslose Umzugsplanung.



