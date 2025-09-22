    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Umzugspreisvergleich kooperiert mit umzugsportal.de

    Bis zu 50 Prozent mehr Umzugsanfragen für Partnerunternehmen

    Nürnberg (ots) -

    - Umzugspreisvergleich-Netzwerk mit über 600 qualitätsgeprüften Dienstleistern
    steht nun auch Nutzern von umzugsportal.de offen
    - Umzugsunternehmen profitieren somit von bis zu 50 Prozent mehr Umzugsanfragen
    durch umzugsportal.de
    - Insgesamt rund 14.000 vermittelte Anfragen von Umziehenden pro Monat durch
    Umzugspreisvergleich

    Umzugspreisvergleich kooperiert mit umzugsportal.de und bietet seinen
    Partnerunternehmen somit bis zu 50 Prozent mehr Umzugsanfragen. Durch die
    Kooperation erhalten die Nutzer von umzugsportal.de direkten Zugriff auf das
    Umzugspreisvergleich-Netzwerk von über 600 qualitätsgeprüften Umzugsfirmen. Die
    Zahl der durch Umzugspreisvergleich monatlich vermittelten Umzugsanfragen steigt
    somit auf rund 14.000. Für die Partnerunternehmen bedeutet das mehr potenzielle
    Kundenkontakte, zusätzliche Aufträge und eine bessere Auslastung ihrer
    Kapazitäten. Umzugspreisvergleich ist eine Marke der Umzugsauktion GmbH & Co.KG
    und bringt seit über 20 Jahren Umziehende und professionelle Dienstleister
    passgenau zusammen. umzugsportal.de wird von der Umzugsportal GmbH betrieben und
    unterstützt Umziehende neben der Vermittlung passender Angebote von
    Umzugsunternehmen auch mit hilfreichen Ratgebern, praktischen Checklisten und
    Tipps für eine reibungslose Umzugsplanung.

    "Durch die Kooperation mit umzugsportal.de ermöglichen wir unseren
    Partnerunternehmen, noch mehr Anfragen zu gewinnen und ihre Auslastung zu
    steigern", sagt Umzugspreisvergleich-Geschäftsführer Christian Gimbel. "So
    unterstützen wir Umzugsfirmen gezielt dabei, ihre Reichweite zu vergrößern."

    "Unser Ziel ist es, Umziehenden den gesamten Prozess so einfach wie möglich zu
    machen. Mit Umzugspreisvergleich haben wir hierfür den optimalen Partner
    gefunden", sagt Franz Jelinic, Geschäftsführer von Umzugsportal. "Unsere Kunden
    profitieren nun von einer großen Auswahl professioneller und qualitätsgeprüfter
    Umzugsunternehmen sowie einer persönlichen Umzugsberatung."

    Stressfreier Umzug dank seriöser Anbieter und persönlicher Beratung

    Mit Umzugspreisvergleich gelingt der Umzug bequem und stressfrei. Über ein
    Online-Formular können Umziehende kostenlos und unverbindlich ihre Anfrage
    stellen. Diese wird dann direkt an qualitätsgeprüfte, professionelle und
    zuverlässige Umzugsunternehmen aus der Region weitergeleitet. Innerhalb weniger
    Minuten erhalten Nutzer mehrere Angebote und können diese ganz unkompliziert
    vergleichen - ohne selbst zahlreiche Firmen anrufen zu müssen. Bei größeren
    Umzügen oder Entfernungen über 100 Kilometer bietet Umzugspreisvergleich
    zusätzlich eine persönliche Beratung bei der Anbieterauswahl. Die Umzugsprofis
    übernehmen anschließend Planung, Transport sowie Auf- und Abbau der Möbel. So
    sparen Umziehende Zeit, Mühe und Stress - und können sich entspannt auf die
    Gestaltung ihres neuen Zuhauses konzentrieren.

    Diese und andere Pressemitteilungen von Umzugspreisvergleich finden Sie in
    unserem Pressebereich (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/pressemitteilunge
    nkontakt/umzugspreisvergleichde/) .

    Über Umzugspreisvergleich:

    umzugspreisvergleich.de ist Deutschlands großes Umzugsportal und ein Angebot der
    Umzugsauktion GmbH & Co. KG. Mit inzwischen mehr als 300.000 persönlichen
    Beratungen und über 20 Jahren Erfahrung ist das Portal die erste Adresse für
    alle, die umziehen möchten. Umzugsauktion.de vermittelt über 600
    qualitätsgeprüfte Umzugsunternehmen. Wer einen Umzug plant, findet hier
    kompetente Ansprechpartner und erhält ein perfekt auf seine Bedürfnisse
    zugeschnittenes Umzugsangebot. Umzugspreisvergleich.de ist ein Service von AVIV
    Germany, Betreiber der reichweitenstarken Portale immowelt.de und immonet.de.

    Über umzugsportal.de:

    umzugsportal.de ist ein Angebot der Umzugsportal GmbH und vermittelt Umziehenden
    seit 2017 passende Angebote von qualitätsgeprüften Umzugsunternehmen. Die
    Plattform hilft dabei, Umzugsangebote schnell und unkompliziert zu vergleichen
    und so den passenden Umzugsdienstleister zu finden. Zusätzlich unterstützt
    umzugsportal.de seine Nutzer mit umfangreichen Ratgebern, praktischen
    Checklisten und hilfreichen Tipps für eine reibungslose Umzugsplanung.

    Pressekontakt:

    Umzugsauktion GmbH & Co. KG
    Frohmattenstraße 2b
    79268 Bötzingen

    Barbara Schmid
    +49 (0)911/520 25-808
    mailto:presse@immowelt.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24964/6122218
    OTS: immowelt




