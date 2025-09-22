Aktie auf Höhenflug: 18 Prozent Gewinn an einem Tag!

Die chinesische Robotaxi-Firma Pony AI weitet ihr Geschäft auf Singapur aus. Gemeinsam mit dem lokalen Mobilitätsanbieter ComfortDelGro plant das Unternehmen, autonome Fahrzeuge in der Punggol-Region einzusetzen. Die Dienste sollen zunächst auf festen Strecken starten, sobald die erforderlichen Genehmigungen vorliegen. "Wir freuen uns, unsere Technologie nun auch in Singapur einzuführen und den Alltag der Menschen mit sicheren, autonomen Mobilitätslösungen zu bereichern", teilte Pony AI mit. Bisher betreibt das Unternehmen vollautonome Robotaxi-Dienste in allen vier chinesischen Metropolen Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen.

Die Aktie von Pony AI verzeichnet zunehmendes Interesse institutioneller Anleger. Die Baader Bank hat ihren Anteil im zweiten Quartal um 112,6 Prozent erhöht. Nach dem Zukauf von 145.525 Aktien hält die Bank nun 274.720 Anteile, im Wert von rund 3.570.000 US-Dollar. Weitere Investoren wie Keystone Investors, Goldman Sachs Group, Caitong International Asset Management, Allspring Global Investments Holdings und Prudential PLC haben ebenfalls neue Positionen im Unternehmen aufgebaut, was das wachsende Vertrauen in die Robotaxi-Firma unterstreicht.

Aktie zeigt Aufwärtsdynamik

Die Aktie von Pony AI stieg im Freitagshandel an der New Yorker Börse um über 18 Prozent auf 20,71 US-Dollar. Damit lag der Kurs deutlich über dem 50-Tage-Durchschnitt von 14,69 US-Dollar sowie dem 200-Tage-Durchschnitt von 12,99 US-Dollar. Die Aktie bewegt sich im 1-Jahres-Rahmen zwischen einem Tief von 4,11 US-Dollar und einem Hoch von 23,88 US-Dollar.

Blick auf die Profitabilität

Finanzvorstand Leo Haojun Wang kündigte kürzlich an, dass Pony AI Ende 2025 oder spätestens Anfang 2026 die Gewinnschwelle erreichen könnte. "Wir sind gut auf Kurs, beim Stückkostenausgleich bereits Ende dieses Jahres oder Anfang des nächsten Jahres eine positive Marge zu erzielen", sagte Wang dem Wall Street Journal. Der Fortschritt sei auf den Ausbau der Flotte, sinkende Versicherungskosten und eine wachsende Nutzerbasis zurückzuführen. Derzeit hat Pony AI 400 Robotaxis produziert und plant, bis Ende des Jahres weltweit 1.000 Fahrzeuge einzusetzen.

Neben Pony AI treiben weitere Unternehmen den Einsatz autonomer Fahrzeuge voran: WeRide betreibt bereits über 1.200 Fahrzeuge weltweit, Uber und Momenta planen 2026 Tests in München. Avride erweitert die Versuche in Dallas und integriert seine Fahrzeuge auf der Uber-Plattform. Tesla begann im Juni 2025 in Austin einen Pilotbetrieb ohne Sicherheitsfahrer, während Waymo von Alphabet bereits in mehreren US-Städten autonom fährt. Auch Volkswagen, Baidu und andere Partner arbeiten mit Uber an tausenden autonomen Robotaxis.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion