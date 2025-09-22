DZ Bank hebt fairen Wert für Deutsche Bank - 'Kaufen'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 30,59 auf Tradegate (22. September 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -2,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,05 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,44 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -14,82 %/+14,66 % bedeutet.