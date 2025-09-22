    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank

    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank hebt fairen Wert für Deutsche Bank - 'Kaufen'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank hebt fairen Wert der DB-Aktien auf 34,50 € an.
    • Einstufung bleibt bei "Kaufen" aufgrund guter Ergebnisse.
    • Eurostoxx 50 Aufnahme zeigt weiteres Potenzial für DB.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien der Deutschen Bank von 32 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die Aufnahme in den Eurostoxx 50 ist die logische Konsequenz aus der deutlichen Ergebnisverbesserung der Deutschen Bank in den letzten Jahren", schrieb Analyst Philipp Häßler am Montag. Er sieht weiteres Potenzial für Ergebnissteigerungen./rob/ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 10:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 30,59 auf Tradegate (22. September 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -2,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,44 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -14,82 %/+14,66 % bedeutet.


