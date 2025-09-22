BERENBERG stuft GENERALI SPA auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 36,10 Euro auf "Buy" belassen. Dank des starken Geschäfts außerhalb des Lebensversicherungsbereichs dürften die Italiener die für 2027 angestrebte Schaden/Kosten-Quote übertreffen, schrieb Michael Huttner in seinem am Montag vorliegenden Kommentar nach einer Investorenveranstaltung. Im ersten Halbjahr 2025 habe Generali ja bereits über Plan gelegen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 16:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 32,77EUR auf Tradegate (22. September 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.



