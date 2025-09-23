Porsche-Krise trifft VW: ABER 50 Prozent Aufwärtspotenzial trotz Milliardenloch!

Das ursprünglich als reines Elektroauto geplante Oberklasse-SUV K1 soll zunächst als Hybrid- oder Verbrennermodell auf den Markt kommen. Zudem bleiben bestehende Modelle wie der Cayenne oder der Panamera länger verfügbar und werden mit neuen Generationen fortgeführt.

Porsche hat am Freitagnachmittag in einer Ad-hoc-Mitteilung eine grundlegende Anpassung seiner Produktstrategie bekannt gegeben. Der Sportwagenbauer will seine Modellpalette um weitere Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren erweitern.

Die für die 2030er Jahre geplante neue Elektroplattform verschiebt sich, während die bestehende Modellpalette an batterieelektrischen Fahrzeugen schrittweise modernisiert wird. Die Einführung von Modellen auf Basis der SSP-Plattform rückt damit nach hinten.

Laut Porsche sollen die Maßnahmen die Finanzlage mittelfristig stützen, belasten aber kurzfristig die Bilanz. Im Geschäftsjahr 2025 rechnet das Unternehmen mit Abschreibungen und Rückstellungen von rund 1,8 Milliarden Euro.

In der Folge kappte Porsche seine Prognose. Das operative Ergebnis im Automobilgeschäft wird nun mit einer Umsatzrendite von leicht positiv bis zu 2 Prozent erwartet, bisher waren 5 bis 7 Prozent angepeilt. Die EBITDA-Marge im Automobilbereich soll bei 10,5 bis 12,5 Prozent liegen, statt wie zuvor bei 14,5 bis 16,5 Prozent.

Umsatz, Cashflow-Marge und die Elektroquote von 20 bis 22 Prozent bleiben unverändert. Bei der Dividende kündigte Porsche an, zwar deutlich mehr als die Zielquote von 50 Prozent auszuschütten, jedoch spürbar weniger als die 2,31 Euro je Aktie des Vorjahres.

Auch die mittelfristigen Ziele wurden gesenkt. Statt 15 bis 17 Prozent Umsatzrendite strebt Porsche künftig nur noch einen "zweistelligen Bereich von bis zu 15 Prozent" an. Analyst Fabio Hölscher von Warburg Research erklärte, dies spiegele die verzögerte Elektrifizierung, Importzölle in den USA sowie die schwächere Nachfrage in China wider.

Die Neuausrichtung hat auch Folgen für den Volkswagen-Konzern. VW kündigte eine außerplanmäßige Wertminderung auf den Porsche-Goodwill in Höhe von rund 3 Milliarden Euro an. Hinzu kommt eine einmalige Belastung von 2,1 Milliarden Euro auf Konzernebene, die aus der gesenkten Porsche-Prognose und dem angepassten Fahrzeugprojekt resultiert.

Damit erwartet VW für 2025 nur noch eine Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent statt bisher 4 bis 5 Prozent. Die Wertminderung auf den Goodwill soll nach Angaben des Konzerns bei der Dividendenzahlung nicht berücksichtigt werden.

Warburg Research passte sein Bewertungsmodell an, hält aber an der Kaufempfehlung für die Volkswagen-Aktie fest. Das Kursziel erhöhte sich von 146 auf 149 Euro. Beim aktuellen Kurs ergibt sich laut Warburg ein Aufwärtspotenzial von über 50 Prozent.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



