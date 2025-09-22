Rückruf-Schock bei Xiaomi: 116.887 Fahrzeuge brauchen ein Update!

Bloomberg zufolge entspricht der Rückruf fast 40 Prozent der verkauften SU7-Limousinen. Das Update wird über HyperOS 1.10.0 ausgerollt, deckt neben dem SU7 auch den im Juni vorgestellten SUV YU7 ab und umfasst u. a. optimierte Geschwindigkeitsanpassung bei Regen und Nacht. Bei Markteinführung verzichtete das SU7-Standardmodell auf Lidar-Sensoren. Lidar steht für Light Detection and Ranging. Das System sendet Laserimpulse aus, misst die Laufzeit des reflektierten Lichts und baut daraus eine präzise 3D-Punktwolke – hilfreich zur Objekt- und Abstandserkennung, unabhängig von Lichtverhältnissen.

Xiaomi hat in China 116.887 Fahrzeuge der Standardversion seiner E-Limousine SU7 zurückgerufen. Laut der chinesischen Marktaufsicht (SAMR) besteht bei aktivierter L2-Navigationsassistenz für Autobahnen das Risiko, dass extreme Fahrsituationen nicht ausreichend erkannt, gewarnt oder bewältigt werden – mit erhöhtem Unfallrisiko, falls der Fahrer nicht rechtzeitig eingreift. Betroffen sind drei Modellcodes aus dem Produktionszeitraum 6. Februar 2024 bis 30. August 2025. Xiaomi behebt den Mangel per kostenlosem Over-the-Air-Update; Halter werden per SMS und App informiert.

Xiaomis Schritt folgt auf einen tödlichen Unfall vom 29. März, bei dem ein SU7 drei Menschen tötete, nachdem die Fahrerassistenz eine Sekunde vor dem Aufprall deaktiviert worden war. Die Behörden verschärften daraufhin die Aufsicht über Fahrerassistenzfunktionen und Konstruktions- Details von E-Autos (u. a. versenkte Türgriffe) und arbeiten an klaren Vorgaben, was solche Systeme dürfen und was nicht.

Xiaomi sieht die E-Autosparte weiter auf Wachstumskurs. Der im März 2024 eingeführte SU7 ist das Flaggschiff: Bis Juli wurden 305.055 Einheiten ausgeliefert, bis August 339.421; der SU7 steht für knapp 89 Prozent der EV-Verkäufe. Der SUV YU7 verzeichnete binnen 18 Stunden über 240.000 Vorbestellungen und kam bis August auf 24.824 Auslieferungen. Seit Dezember verkaufte Xiaomi in China monatlich mehr SU7 als Teslas Model 3; 2024 summierten sich die SU7-Auslieferungen auf 136.854 Fahrzeuge. Für 2025 peilt das Unternehmen 350.000 Einheiten an.

Im zweiten Quartal 2025 setzte Xiaomi über 81.000 Autos ab und steigerte den Konzernumsatz um mehr als 30 Prozent; der EV-Bereich reduzierte den Quartalsverlust auf 500 Millionen Yuan (70,3 Millionen US-Dollar) und soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 profitabel werden. Strategisch plant Xiaomi, ab 2027 auch in Europa gegen Tesla und BYD anzutreten.

An der Börse reagierte die in Hongkong gelistete Xiaomi-Aktie zunächst mit Verlusten von knapp 2 Prozent und schloss bei 1,1 Prozent im Minus; seit Jahresbeginn liegt sie dennoch mit rund 65 Prozent deutlich im Plus. Analysten werten den Software-Fix als softwareseitiges Thema mit überschaubaren Kosten; Käufer in China betrachten Assistenzfunktionen eher als Zusatznutzen denn als Kernkriterium.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



