Katerstimmung nach dem Abstieg: Porsche startet mit dickem Minus im MDAX

Porsche hat am Freitagnachmittag überraschend ein Ad-hoc-Statement veröffentlicht und die finale Ausrichtung seiner Produktstrategie vorgestellt. Überraschend: Der Sportwagenbauer setzt künftig wieder stärker auf Verbrenner. Das neue SUV K1, ursprünglich als reines E-Auto geplant, wird vorerst als Verbrenner- und Plug-in-Hybridmodell angeboten.

Bei der Porsche-Aktie scheint der Tank am Montag leer zu sein. Der MDAX-Neuling verliert an seinem ersten Handelstag im Nebenwerte-Index fast 6 Prozent an Wert.

Auch bestehende ICE-Modelle bleiben länger im Programm, während Nachfolger von Cayenne und Panamera neu in den Zyklusplan aufgenommen wurden. Die Entwicklung der BEV-Plattform für die 2030er Jahre wird verschoben, die aktuelle Elektro-Modellreihe soll jedoch kontinuierlich aktualisiert werden. Einige geplante BEV-Starts verschieben sich auf einen späteren Zeitpunkt.

Experten bewerten den Schritt als strategisch flexibel, da Porsche auf wechselnde Kundenpräferenzen reagiert und Verbrenner-Modelle verlängert. Gleichzeitig bleiben viele Fragen offen: Welche Plattformen werden die neuen Verbrenner nutzen? Kommt die neue Software-Technologie? Und wann werden verschobene BEV-Modelle tatsächlich auf den Markt kommen? Finanzielle Belastungen dürften in den kommenden Jahren spürbar sein, Warburg-Analysten bestätigen am Montag ihre Halten-Empfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von 41 Euro.

Auch DZ-Bank-Analyst Michael Punzet reagiert enttäuscht: "Insbesondere die deutliche Absenkung des mittelfristigen Margenkorridors von 15 bis 17 Prozent auf jetzt nur 10 bis 15 Prozent dürfte das Sentiment spürbar und längerfristig belasten und den Status von Porsche als "Luxuswert" in Frage stellen. Er rät zum Verkaufen der Papiere mit einem Kursziel von 37 Euro.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





