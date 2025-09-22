    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche Holding SE AktievorwärtsNachrichten zu Porsche Holding SE

    Aktie tiefrot

    885 Aufrufe 885 0 Kommentare 0 Kommentare

    Katerstimmung nach dem Abstieg: Porsche startet mit dickem Minus im MDAX

    Der Wochenauftakt ist für Anleger von Porsche gleich doppelt bitter: Der Luxusautobauer spielt nun nicht mehr in der ersten Börsenliga. Gleichzeitig sorgen ein Elektro-Kurswechsel und eine Gewinnwarnung für Frust.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie tiefrot - Katerstimmung nach dem Abstieg: Porsche startet mit dickem Minus im MDAX
    Foto: Porsche

    Bei der Porsche-Aktie scheint der Tank am Montag leer zu sein. Der MDAX-Neuling verliert an seinem ersten Handelstag im Nebenwerte-Index fast 6 Prozent an Wert.

    Porsche hat am Freitagnachmittag überraschend ein Ad-hoc-Statement veröffentlicht und die finale Ausrichtung seiner Produktstrategie vorgestellt. Überraschend: Der Sportwagenbauer setzt künftig wieder stärker auf Verbrenner. Das neue SUV K1, ursprünglich als reines E-Auto geplant, wird vorerst als Verbrenner- und Plug-in-Hybridmodell angeboten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dr. Ing. h.c. F. Porsche!
    Long
    36,55€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 10,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    44,09€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 10,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Porsche AG

    -3,95 %
    -3,83 %
    -9,99 %
    +2,70 %
    -35,95 %
    -57,72 %
    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911

    Auch bestehende ICE-Modelle bleiben länger im Programm, während Nachfolger von Cayenne und Panamera neu in den Zyklusplan aufgenommen wurden. Die Entwicklung der BEV-Plattform für die 2030er Jahre wird verschoben, die aktuelle Elektro-Modellreihe soll jedoch kontinuierlich aktualisiert werden. Einige geplante BEV-Starts verschieben sich auf einen späteren Zeitpunkt.

    Experten bewerten den Schritt als strategisch flexibel, da Porsche auf wechselnde Kundenpräferenzen reagiert und Verbrenner-Modelle verlängert. Gleichzeitig bleiben viele Fragen offen: Welche Plattformen werden die neuen Verbrenner nutzen? Kommt die neue Software-Technologie? Und wann werden verschobene BEV-Modelle tatsächlich auf den Markt kommen? Finanzielle Belastungen dürften in den kommenden Jahren spürbar sein, Warburg-Analysten bestätigen am Montag ihre Halten-Empfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von 41 Euro.

    Auch DZ-Bank-Analyst Michael Punzet reagiert enttäuscht: "Insbesondere die deutliche Absenkung des mittelfristigen Margenkorridors von 15 bis 17 Prozent auf jetzt nur 10 bis 15 Prozent dürfte das Sentiment spürbar und längerfristig belasten und den Status von Porsche als "Luxuswert" in Frage stellen. Er rät zum Verkaufen der Papiere mit einem Kursziel von 37 Euro.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 33,81, was eine Steigerung von +5,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie tiefrot Katerstimmung nach dem Abstieg: Porsche startet mit dickem Minus im MDAX Der Wochenauftakt ist für Anleger von Porsche gleich doppelt bitter: Der Luxusautobauer spielt nun nicht mehr in der ersten Börsenliga. Gleichzeitig sorgen ein Elektro-Kurswechsel und eine Gewinnwarnung für Frust.