Weder Pfizer noch Novo: Diese Pharma-Aktie sollten sich Anleger jetzt ansehen!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Merck

Nach der Kurserholung bei Novo Nordisk in den vergangenen Wochen sowie den Übernahmegerüchten um Pfizer stehen Biotechnologie- und Pharmawerte einmal mehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Anlegern.

Die Branche profitiert außerdem von überwiegend moderaten Bewertungen und ihrem defensiven Ruf. Das stößt in einem als teuer geltenden Gesamtmarkt auf ein wachsendes Interesse. Auch die in diesem Jahr bislang nicht erfolgreiche Aktie des US-Pharmakonzerns Merck profitierte in den vergangenen Monaten davon und konnte sich nach einer Talfahrt, welche an jene von Novo Nordisk erinnert, stabilisieren und erholen.

Mit Blick auf den Chart ist Merck, das sich mithilfe seines Blockbuster-Präparates Keytruda als Spezialist in der Krebsbehandlung positioniert hat, zwar noch nicht wieder über den Berg, aber die auch im Branchenvergleich äußerst günstige Bewertung verbürgt sich für mittel- und langfristige Chancen zur Kurssteigerung. Die Werthaltigkeit eines Investments in den Konzern ist auf dem aktuellen Preisniveau sehr hoch.

Merck Chartsignale

Bullishe Divergenzen: In der technischen Indikation ist es zu bullishen Divergenzen gekommen, die für eine nachhaltige Trendwende sorgen könnten.

In der technischen Indikation ist es zu bullishen Divergenzen gekommen, die für eine nachhaltige Trendwende sorgen könnten. Kurzfristiger Aufwärtstrend: Die Aktie handelt in einem bislang stabilen Aufwärtstrendkanal, der zu weiteren Gewinnen führen könnte.

Die Aktie handelt in einem bislang stabilen Aufwärtstrendkanal, der zu weiteren Gewinnen führen könnte. Kaufsignal voraus: Der Trendstärkeindikator MACD steht vor dem Sprung über die Nulllinie. Das würde aus Perspektive der Chartanalyse ein Kaufsignal bedeuten.

Der Trendstärkeindikator MACD steht vor dem Sprung über die Nulllinie. Das würde aus Perspektive der Chartanalyse ein Kaufsignal bedeuten. Chance auf anhaltende Erholung: Die Aktie handelt mit einer Erholungschance, wenngleich Restrisiken bestehen – wie das einer Bärenflagge.

Ein Crash wie bei Novo Nordisk, aber eine Bewertung fast wie Pfizer

Nach einer Top-Bildung im vergangenen Jahr ging es für die Anteile steil bergab. Auf dem Höhepunkt der Talfahrt im Mai stand hier fast eine Halbierung zu Buche. Anders als bei Novo Nordisk hatte die Korrektur aus fundamentaler Perspektive allerdings von vertretbaren Bewertungsvielfachen eingesetzt. Das spricht jetzt für umso größere Erholungschancen.

Charttechnisch ist durch den Crash der Aktie einiges zu Bruch gegangen. Die gleitenden Durchschnittslinien wurden unterschritten und lösten mit einem Death Cross ein Verkaufssignal aus. Auch Unterstützungen wie die bei 100 und schließlich die bei 80 US-Dollar mussten aufgegeben werden. Auf nachhaltiges Kaufinteresse stieß Merck erst im Bereich der Seitwärtsphase zwischen 2020 und 2022.

Die Trendwende ist noch nicht vollendet, aber bereits angelaufen

Seit dem Mehrjahrestief bei 73,31 US-Dollar konnte sich die Aktie in einem Aufwärtstrendkanal mit einer Breite von etwa 7,50 US-Dollar erholen. Begünstigt wurde die Gegenbewegung die bullishen Divergenzen im Relative-Stärke-Index (RSI), der zwischenzeitlich nicht nur stark überverkauft war, sondern schon seit einiger Zeit bullishe Divergenzen geliefert hatten.

Solche bot der Trendstärkeindikator MACD zwar nicht, dieser konnte sich aber ebenfalls kräftig erholen und den Anstieg der Aktie begleiten, was für die Nachhaltigkeit der aktuellen Trendbewegung spricht. Außerdem ist die Nulllinie zum Greifen nahe, was den Wechsel in einen mittelfristigen Aufwärtstrend anzeigen und ein Kaufsignal bedeuten würde.

Ein Selbstläufer ist diese Entwicklung jedoch nicht, da Merck in den vergangenen Wochen von der Trendkanaloberkante an die Unterseite zurückgesetzt hat und dabei auch wieder unter die 50-Tage-Linie gefallen ist. Bei 80 US-Dollar liegt im Fall der Fälle aber noch ein weiterer Support.

Aktie verfügt über viel Platz nach oben

Zur Oberseite sind die Erholungsmöglichkeiten vielfältig. Der nächste Anstieg innerhalb des Aufwärtstrendkanals würde die 200-Tage-Linie herausfordern. Ein Sprung darüber würde die Trendwende der Aktie verstetigen und den Weg in Richtung 100 US-Dollar freimachen.

Die nächste Hürde würde sich Anlegerinnen und Anlegern dann im Bereich von 120 US-Dollar entgegenstellen. Hier lag die Grundlinie der im vergangenen Jahr verhängnisvollen Top-Bildung. Dieses Szenario sollte mittel- und langfristig aktiv bleiben, solange die Aktie nicht unter ihre bisherigen Jahres- und damit Mehrjahrestiefs fällt. Unterstützt wird diese These durch die überaus attraktive Unternehmensbewertung.

Bewertung fast konkurrenzlos günstig

Nach der fast ein Jahr anhaltenden Talfahrt der Anteile handelt Merck aus Sicht der Fundamentalanalyse tief im Value-Bereich. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für das laufende Geschäftsjahr liegt bei 9,1. Für 2026 wird mit einem Anstieg der Unternehmensgewinne auf 9,60 US-Dollar pro Aktie gerechnet, was zum gegenwärtigen Kurs ein KGV von 8,5 bedeutet. Damit muss sich Merck branchenintern nur Pfizer (7,6) geschlagen geben. Sowohl gegenüber dem Branchenmittel (18,4) als auch dem historischen Durchschnitt (17,6) bestehen damit Abschläge von rund der Hälfte.

Dieser Discount setzt sich auch bei anderen Bewertungskennziffern fort. Beim Verhältnis aus Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA) liegt der Abschlag bei rund 40 Prozent, beim Kurs-Cashflow-Verhältnis sind es sogar 43 Prozent. Gleichzeitig bietet Merck mit knapp 4 Prozent eine deutlich konkurrenzfähigere Dividendenrendite (Branchenmittel: 1,7 Prozent) als viele Mitbewerber. Und auch das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis liegt mit 0,97 unter der Schwelle von 1, für die ein Unternehmen als attraktiv gilt.

Wall Street sieht großes Potenzial, Analystenstimmen positiv

Angesichts der günstigen Bewertung genießt Merck die Rückendeckung der Expertinnen und Experten. Zwar haben die Empfehlungen zum Halten der Aktie in den vergangenen Monaten zugenommen, werden aber mit knapper Mehrheit von den positiven Stimmen überwogen: Bei insgesamt 27 Ratings kommt Merck 14 mal auf „Kaufen“ oder „Übergewichten“ und 13 Mal auf „Halten“.

Der faire Wert der Aktie wird auf 102,13 US-Dollar veranschlagt, was gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag einer Upside von 25,3 Prozent entspricht. Während sich dieses Kursziel mit einem horizontalen Widerstand im Chart deckt, sprechen die Bewertungsabschläge sowohl gegenüber dem Branchendurchschnitt als auch dem historischen Mittel der Aktie sogar für noch höhere Kurse. Der aktuell optimistischste Experte sieht 141,00 US-Dollar als fair an, während selbst die pessimistischste Stimme mit 82,00 US-Dollar Merck noch etwas mehr zutraut.

Angesichts der Dividendenrendite von knapp 4 Prozent wird die Wartezeit auf höhere Kurse attraktiv vergütet. Damit bietet Merck eine ausgezeichnete Einstiegsgelegenheit sowohl für Value- als auch ausschüttungsorientierte Anlegerinnen und Anleger.

Merck auf einen Blick

ISIN: US58933Y1055

US58933Y1055 Börsenwert: 203,6 Milliarden US-Dollar

203,6 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 3,97 Prozent

3,97 Prozent KGVe 2025: 9,1

9,1 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Simulation oder Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG ist grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden und ein Totalverlust des investierten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Anleger sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren.