Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 22.09.25
Foto:
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 22.09.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (+1,41 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (-0,97 %), Mercedes-Benz Group (-2,21 %), Deutsche Telekom AG (-1,61 %), AMD Advanced Micro Devices (-1,07 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|UQ1KG1
|Long
|6,35
|1,05 Mio.
|DAX Performance
|DY761E
|Long
|24,62
|405,90 Tsd.
|Deutsche Telekom AG
|SW66SN
|Long
|5,54
|236,70 Tsd.
|DAX Performance
|DY8D24
|Long
|107,15
|202,19 Tsd.
|Hensoldt AG
|HT7KSF
|Long
|7,65
|71,06 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Mastercard Inc
|DJ7S2R
|Long
|0,00
|50,02 Tsd.
|Alphabet Inc C
|SY0LMB
|Long
|0,00
|38,42 Tsd.
|ASML Holding NV
|PG2N9V
|Long
|0,00
|27,95 Tsd.
|Mercedes-Benz Group
|SU28EJ
|Long
|0,00
|27,75 Tsd.
|Mastercard Inc
|DQ8YZ9
|Long
|0,00
|25,16 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Mercedes-Benz Group
|
Classic
|DQ405R
|362,70 Tsd.
|AMD Advanced Micro Devices
|
Classic
|PC1Q5D
|93,96 Tsd.
|K+S AG
|
Classic
|DK084U
|70,49 Tsd.
|Deutsche Lufthansa AG
|
Sonstige
|DQ0KWW
|69,63 Tsd.
|DAX Performance
|
Bonus Garantie
|PF995V
|58,99 Tsd.
