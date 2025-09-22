    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 22.09.25

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 22.09.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (+1,41 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (-0,97 %), Mercedes-Benz Group (-2,21 %), Deutsche Telekom AG (-1,61 %), AMD Advanced Micro Devices (-1,07 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Silber UQ1KG1 Long 6,35 1,05 Mio.
    DAX Performance DY761E Long 24,62 405,90 Tsd.
    Deutsche Telekom AG SW66SN Long 5,54 236,70 Tsd.
    DAX Performance DY8D24 Long 107,15 202,19 Tsd.
    Hensoldt AG HT7KSF Long 7,65 71,06 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Mastercard Inc DJ7S2R Long 0,00 50,02 Tsd.
    Alphabet Inc C SY0LMB Long 0,00 38,42 Tsd.
    ASML Holding NV PG2N9V Long 0,00 27,95 Tsd.
    Mercedes-Benz Group SU28EJ Long 0,00 27,75 Tsd.
    Mastercard Inc DQ8YZ9 Long 0,00 25,16 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Mercedes-Benz Group
    Classic
    		DQ405R 362,70 Tsd.
    AMD Advanced Micro Devices
    Classic
    		PC1Q5D 93,96 Tsd.
    K+S AG
    Classic
    		DK084U 70,49 Tsd.
    Deutsche Lufthansa AG
    Sonstige
    		DQ0KWW 69,63 Tsd.
    DAX Performance
    Bonus Garantie
    		PF995V 58,99 Tsd.



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 22.09.25 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 22.09.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.