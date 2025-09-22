PNE - Aktie auf Talfahrt - 22.09.2025

Die PNE Aktie ist bisher um -6,34 % auf 12,710€ gefallen. Das sind -0,860 € weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

PNE ist ein führendes Unternehmen in der Windenergiebranche, das durch seine umfassenden Dienstleistungen und internationale Expansion besticht.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von PNE mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -7,30 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die PNE Aktie damit um -1,74 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,44 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei PNE auf +21,99 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,58 % geändert.

PNE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,74 % 1 Monat -2,44 % 3 Monate -7,30 % 1 Jahr +17,36 %

Informationen zur PNE Aktie

Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 979,96 Mio.EUR wert.

PNE Aktie jetzt kaufen?

Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.