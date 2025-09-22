Argyle Resources erhält Bohrgenehmigungen und nimmt Vorbereitungen für ein 2.000 Meter umfassendes Programm auf dem REE-Projekt Clay Howells auf

Calgary – 22. September 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) („Argyle“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom Ontario Ministry of Mines alle erforderlichen Genehmigungen erhalten hat, um das bevorstehende Diamantbohrprogramm auf dem Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Clay Howells im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario einzuleiten.

Nachdem die Genehmigungen nun vorliegen, wurden die Vorbereitungen am Standort aufgenommen, die auch die Mobilisierung der entsprechenden Ausrüstung und die Entsendung des Personals in das Konzessionsgebiet umfassen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Bohrungen in Kürze beginnen werden, und schätzt, dass das 2.000 Meter umfassende Programm je nach Wetter- und Betriebslage 45 Tage dauern wird.

Im Rahmen des genehmigten Programms sollen Zwillingsbohrungen zu sechs historischen Bohrlöchern absolviert werden, die ursprünglich bei Explorationskampagnen in den Jahren 2010 und 2011 auf dem Konzessionsgebiet niedergebracht wurden. Diese Arbeiten sind ein wichtiger Schritt für die Aktualisierung des geologischen Modells für Clay Howells und werden die Grundlage für die Erstellung eines neuen mit der Vorschrift National Instrument 43-101 („NI 43-101“) konformen Fachberichts schaffen.

Jeffrey Stevens, CEO von Argyle Resources, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, mitteilen zu können, dass unser Herbst-Explorationsprogramm bei Clay Howells nun im Gange ist. Die neuen Bohrungen werden die Entnahme frischer Kernproben ermöglichen, um die früheren Analysedaten zu bestätigen, das Vertrauen in die geologischen Interpretationen zu erhöhen und zur Ausrichtung zukünftiger Explorationsaktivitäten auf dem gesamten Konzessionsgebiet Clay Howells beizutragen.“

Abbildung 1: Karte der historischen Bohrlöcher auf dem REE-Projekt Clay Howells

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Zusätzlich zum Projekt Saint Gabriel hält das Unternehmen derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporté in der kanadischen Provinz Québec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) – einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird – eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.