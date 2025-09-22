Aixtron Aktie - die hundertste Maschine

Ein gewichtiger Marktteilnehmer im europäischen Halbleiter-Maschinenbau ist Aixtron. Heute meldet das Unternehmen aus Herzogenrath die Auslieferung des hundertsten G10-SiC-System . Dieser Meilenstein unterstreiche die starke Marktnachfrage nach der G10-SiC-Epitaxie-Batch-Technologie von Aixtron in den letzten drei Jahren, heißt es. Was das mit China und künstlicher Intelligenz zu tun hat. Weiterlesen