Plusvisionen-Analyse
Aixtron Aktie - die hundertste Maschine
Aixtron erreicht Meilenstein: hundertste G10-SiC-Anlage ausgeliefert - und was das mit China und künstlicher Intelligenz zu tun hat.
Ein gewichtiger Marktteilnehmer im europäischen Halbleiter-Maschinenbau ist Aixtron. Heute meldet das Unternehmen aus Herzogenrath die Auslieferung des hundertsten G10-SiC-System . Dieser Meilenstein unterstreiche die starke Marktnachfrage nach der G10-SiC-Epitaxie-Batch-Technologie von Aixtron in den letzten drei Jahren, heißt es. Was das mit China und künstlicher Intelligenz zu tun hat. Weiterlesen
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte