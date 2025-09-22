Deutsche Ingenieurskunst überzeugt
AESOLARs Meteor-PV-Modul dominiert PV Magazine Test mit branchenführender Leistung (FOTO)
Gersthofen (ots) - AESOLAR, ein führender Hersteller von Solarmodulen mit Sitz
in Deutschland, gibt bekannt, dass sein TopCon 630 Wp bifaziales
Doppelglas-PV-Modul (G12R-Modul CMER132BDS) den ersten Platz im Outdoor Energy
Yield Test des PV Magazine für Mai und Juni 2025 erreicht hat.
Das TopCon-Modul, mit dem Markennamen Meteor, erzielte im ersten Testmonat einen
Energieertrag von 133,29 Wh/Wp und übertraf damit das zweitplatzierte Modul um
1,4 %. Auf Quadratmeterbasis erreichte es 29,8 kWh/m² und behauptete unter
denselben Bedingungen einen Vorsprung von 1,6 % - ein signifikanter Unterschied
unter realen Einsatzbedingungen. Dieser Meilenstein unterstreicht AESOLARs
Engagement für Innovation, technische Exzellenz und hochwertige Solarlösungen
für Märkte weltweit.
AESOLAR ist das einzige EU-ansässige Unternehmen, das sich einen Platz an der
Spitze im PV Magazine Outdoor Energy Yield Test für Mai und Juni 2025 sichern
konnte.
Der Outdoor Performance Test des PV Magazine gilt als weltweit anerkannter
Maßstab für die Leistung von Solarmodulen unter realen Bedingungen. Ein
detailliertes Verfahren bewertet dabei entscheidende Faktoren wie Modulqualität
und Zuverlässigkeit. Durch die Testung aller Module unter identischen
Umweltbedingungen bietet das Programm einen unabhängigen Vergleich des
langfristigen Energieertrags und liefert Investoren klare Orientierung bei der
Modulauswahl.
Dieser Erfolg baut auf den bisherigen Leistungen des Meteor CMER132BDS in den
unabhängigen Indoor-Test von PV Magazine auf, wo es die Fünf-Sterne-Bewertung
"Sehr gut" erhielt und damit seine herausragende Leistung sowohl im Labor als
auch in der Praxis bestätigte.
Weitere Informationen zum Meteor-Modul finden Sie unter: https://ae-solar.com/
Über AESOLAR
AESOLAR wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deutschland. Das
weltweit anerkannte Unternehmen ist Hersteller hocheffizienter
Photovoltaikmodule und liefert seine Solarlösungen in über 100 Länder. Dabei
setzt AESOLAR nicht nur auf höchste Qualität, sondern entwickelt auch
Pionierlösungen für Nischenmärkte. Ein Beispiel sind Carport-Module, bei denen
AESOLAR als erster europäisch ansässiger Hersteller die DIBt-Zertifizierung
erhielt. Diese vom Deutschen Institut für Bautechnik ausgestellte Zertifizierung
garantiert, dass die Module die strengen Sicherheitsanforderungen für
Überkopfinstallationen erfüllen - ein weiterer Beleg für AESOLARs Rolle als
Zentrum der Exzellenz im Bereich erneuerbare Energien.
Pressekontakt:
Marketing
Tel.: +49 8231 978268 0
Email: mailto:info@ae-solar.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175081/6122309
OTS: AE Solar
