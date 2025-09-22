AESOLARs Meteor-PV-Modul dominiert PV Magazine Test mit branchenführender Leistung (FOTO)

Gersthofen (ots) - AESOLAR, ein führender Hersteller von Solarmodulen mit Sitz

in Deutschland, gibt bekannt, dass sein TopCon 630 Wp bifaziales

Doppelglas-PV-Modul (G12R-Modul CMER132BDS) den ersten Platz im Outdoor Energy

Yield Test des PV Magazine für Mai und Juni 2025 erreicht hat.



Das TopCon-Modul, mit dem Markennamen Meteor, erzielte im ersten Testmonat einen

Energieertrag von 133,29 Wh/Wp und übertraf damit das zweitplatzierte Modul um

1,4 %. Auf Quadratmeterbasis erreichte es 29,8 kWh/m² und behauptete unter

denselben Bedingungen einen Vorsprung von 1,6 % - ein signifikanter Unterschied

unter realen Einsatzbedingungen. Dieser Meilenstein unterstreicht AESOLARs

Engagement für Innovation, technische Exzellenz und hochwertige Solarlösungen

für Märkte weltweit.





AESOLAR ist das einzige EU-ansässige Unternehmen, das sich einen Platz an der

Spitze im PV Magazine Outdoor Energy Yield Test für Mai und Juni 2025 sichern

konnte.



Der Outdoor Performance Test des PV Magazine gilt als weltweit anerkannter

Maßstab für die Leistung von Solarmodulen unter realen Bedingungen. Ein

detailliertes Verfahren bewertet dabei entscheidende Faktoren wie Modulqualität

und Zuverlässigkeit. Durch die Testung aller Module unter identischen

Umweltbedingungen bietet das Programm einen unabhängigen Vergleich des

langfristigen Energieertrags und liefert Investoren klare Orientierung bei der

Modulauswahl.



Dieser Erfolg baut auf den bisherigen Leistungen des Meteor CMER132BDS in den

unabhängigen Indoor-Test von PV Magazine auf, wo es die Fünf-Sterne-Bewertung

"Sehr gut" erhielt und damit seine herausragende Leistung sowohl im Labor als

auch in der Praxis bestätigte.



Weitere Informationen zum Meteor-Modul finden Sie unter: https://ae-solar.com/



Über AESOLAR



AESOLAR wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deutschland. Das

weltweit anerkannte Unternehmen ist Hersteller hocheffizienter

Photovoltaikmodule und liefert seine Solarlösungen in über 100 Länder. Dabei

setzt AESOLAR nicht nur auf höchste Qualität, sondern entwickelt auch

Pionierlösungen für Nischenmärkte. Ein Beispiel sind Carport-Module, bei denen

AESOLAR als erster europäisch ansässiger Hersteller die DIBt-Zertifizierung

erhielt. Diese vom Deutschen Institut für Bautechnik ausgestellte Zertifizierung

garantiert, dass die Module die strengen Sicherheitsanforderungen für

Überkopfinstallationen erfüllen - ein weiterer Beleg für AESOLARs Rolle als

Zentrum der Exzellenz im Bereich erneuerbare Energien.



