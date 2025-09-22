AESOLARs Meteor-PV-Modul dominiert PV Magazine Test mit branchenführender Leistung (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Gersthofen (ots) - AESOLAR, ein führender Hersteller von Solarmodulen mit Sitz
    in Deutschland, gibt bekannt, dass sein TopCon 630 Wp bifaziales
    Doppelglas-PV-Modul (G12R-Modul CMER132BDS) den ersten Platz im Outdoor Energy
    Yield Test des PV Magazine für Mai und Juni 2025 erreicht hat.

    Das TopCon-Modul, mit dem Markennamen Meteor, erzielte im ersten Testmonat einen
    Energieertrag von 133,29 Wh/Wp und übertraf damit das zweitplatzierte Modul um
    1,4 %. Auf Quadratmeterbasis erreichte es 29,8 kWh/m² und behauptete unter
    denselben Bedingungen einen Vorsprung von 1,6 % - ein signifikanter Unterschied
    unter realen Einsatzbedingungen. Dieser Meilenstein unterstreicht AESOLARs
    Engagement für Innovation, technische Exzellenz und hochwertige Solarlösungen
    für Märkte weltweit.

    AESOLAR ist das einzige EU-ansässige Unternehmen, das sich einen Platz an der
    Spitze im PV Magazine Outdoor Energy Yield Test für Mai und Juni 2025 sichern
    konnte.

    Der Outdoor Performance Test des PV Magazine gilt als weltweit anerkannter
    Maßstab für die Leistung von Solarmodulen unter realen Bedingungen. Ein
    detailliertes Verfahren bewertet dabei entscheidende Faktoren wie Modulqualität
    und Zuverlässigkeit. Durch die Testung aller Module unter identischen
    Umweltbedingungen bietet das Programm einen unabhängigen Vergleich des
    langfristigen Energieertrags und liefert Investoren klare Orientierung bei der
    Modulauswahl.

    Dieser Erfolg baut auf den bisherigen Leistungen des Meteor CMER132BDS in den
    unabhängigen Indoor-Test von PV Magazine auf, wo es die Fünf-Sterne-Bewertung
    "Sehr gut" erhielt und damit seine herausragende Leistung sowohl im Labor als
    auch in der Praxis bestätigte.

    Weitere Informationen zum Meteor-Modul finden Sie unter: https://ae-solar.com/

    Über AESOLAR

    AESOLAR wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deutschland. Das
    weltweit anerkannte Unternehmen ist Hersteller hocheffizienter
    Photovoltaikmodule und liefert seine Solarlösungen in über 100 Länder. Dabei
    setzt AESOLAR nicht nur auf höchste Qualität, sondern entwickelt auch
    Pionierlösungen für Nischenmärkte. Ein Beispiel sind Carport-Module, bei denen
    AESOLAR als erster europäisch ansässiger Hersteller die DIBt-Zertifizierung
    erhielt. Diese vom Deutschen Institut für Bautechnik ausgestellte Zertifizierung
    garantiert, dass die Module die strengen Sicherheitsanforderungen für
    Überkopfinstallationen erfüllen - ein weiterer Beleg für AESOLARs Rolle als
    Zentrum der Exzellenz im Bereich erneuerbare Energien.

