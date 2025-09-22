Dax am Mittag weiter schwach - Autowerte stürzen ab

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.490 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



Besonders schlecht liefen am Mittag die Autowerte, wobei etwa die Volkswagen-Papiere etwa acht Prozent absackten." Die Marktteilnehmer wurden doch stärker als befürchtet von den Gewinnwarnungen der Autokonzerne VW und Porsche überrascht", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.





