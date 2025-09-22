Krypto-Markt im Sturzflug: 1,5 Milliarden Dollar an Long-Positionen liquidiert

Der Kryptomarkt startet die Woche tief im roten Bereich. Massive Liquidationen von gehebelten Long-Positionen im Wert von rund 1,5 Milliarden US-Dollar lösten am Montag eine Verkaufswelle aus, die vor allem kleinere Tokens hart traf.

Aktuell notiert Ethereum bei 4.167 US-Dollar und liegt damit 6,65 Prozent im Minus. Bitcoin fällt um 2,71 Prozent auf 112.579 US-Dollar, nachdem die Kryptowährung kurzzeitig bis auf 111.998 US-Dollar nachgegeben hatte.

Besonders hart traf es Dogecoin, das mit einem Verlust von 10,57 Prozent auf nur noch 0,23 US-Dollar abstürzte und damit den größten Rückgang unter den Top-Coins verzeichnete. Solana fiel um 7,21 Prozent, während XRP 5,68 Prozent verlor und aktuell bei 2,80 US-Dollar gehandelt wird.

Der gesamte Kryptomarkt verzeichnete ein Minus von 4 Prozent und schrumpfte auf eine Marktkapitalisierung von 3,88 Billionen US-Dollar, nachdem er in der vergangenen Woche noch über die Marke von 4 Billionen gestiegen war. Der Altcoin Season Index fiel im Laufe des Abverkaufs um zehn Punkte auf aktuell 61 (Stand: 12:30 Uhr MESZ).

Über 400.000 Trader liquidiert

Mehr als 407.000 Trader wurden innerhalb von 24 Stunden liquidiert – die höchste Zahl seit Monaten. Solche Liquidationen treten auf, wenn die Kursentwicklung den Margin-Schwellenwert überschreitet und Positionen zwangsweise geschlossen werden. Dies führt oft zu Kaskadeneffekten, die Kursbewegungen zusätzlich verstärken.

"Große Long-Liquidationen signalisieren häufig Panikböden, während Short-Liquidationen einen Short-Squeeze einleiten können", erklärte ein Analyst von CoinW. "Die aktuelle Welle zeigt jedoch vor allem, wie stark die Märkte derzeit überhebelt sind."

Makroökonomische Unsicherheit als Belastung

Die Abwärtsbewegung fällt in eine Phase erhöhter Unsicherheit an den Finanzmärkten. Trotz der jüngsten Zinssenkung der US-Notenbank bleibt die Marktstimmung fragil. Anleger blicken gespannt auf die US-PMI-Daten und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

Besonderes Augenmerk gilt Fed-Chef Jerome Powell, der am Dienstag eine Rede halten wird. Marktbeobachter erwarten, dass ein dovisher Ton die Belastung für Altcoins etwas lindern könnte. Ein vorsichtiges Signal hingegen würde die defensive Haltung der Investoren weiter verstärken.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



