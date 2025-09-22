LKH-GesundheitsUpgrade - ausgezeichnete Produktlinie jetzt komplett (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Bank of East Asia AktievorwärtsNachrichten zu The Bank of East Asia
    Lüneburg (ots) - Die Landeskrankenhilfe (LKH) setzt sich in der privaten
    Krankenvollversicherung wieder an die Spitze: Mit dem neuen
    LKH-GesundheitsUpgrade Komfort (GUK) ist die starke Produktlinie komplett. Der
    neue Kompakttarif reiht sich in die Erfolge der Produktentwicklung ein - er
    wurde pünktlich zum Verkaufsstart von Franke & Bornberg mit FFF "Sehr gut"
    ausgezeichnet.

    "Unsere Produktlinie für die Krankenvollversicherung ist nun sinnvoll
    abgerundet: Es ist uns gelungen, die neue Produktlinie GesundheitsUpgrade zu
    schaffen. Der Premium-Tarif wurde Ende 2024 gelauncht. Der neue Kompakttarif GUK
    komplettiert nun die Produktlinie und bietet als preiswerte Alternative ein
    hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis", betont Pavel Berkovitch, im Vorstand
    der LKH für die Produktentwicklung verantwortlich.

    Gesundsein wirkt doppelt

    Preisbewusste Kunden, die keine Leistungen in Anspruch nehmen, profitieren in
    beiden Tarifen zweifach. Mit der erfolgsabhängigen Beitragsrückerstattung
    LKH-BENEFIT können sie bis zu vier Monatsbeiträge zurückerhalten. Der tariflich
    garantierte LKH-Gesundheitsbonus ermöglicht eine zusätzliche Rückzahlung. So
    sinkt der effektive Beitrag deutlich. Kunden können Vorsorge nutzen und trotzdem
    sparen: Leistungen aus dem umfassenden Programm "LKH-Gesundheitsvorsorge" oder
    Schutzimpfungen werden nicht angerechnet.

    Kompakttarif mit ausgezeichneten Leistungen

    Das Leistungspaket des GUK bietet alles, was Kunden von einer modernen PKV
    erwarten. Dazu gehören ambulante Behandlungen auf hohem Niveau - einschließlich
    freier Arztwahl, Heilpraktiker-Leistungen, Heilmittel inkl. Behandlung durch
    Osteopathen und Chiropraktiker, Sehhilfen bis zu 450 Euro innerhalb von drei
    Kalenderjahren. Versicherte erhalten Top-Leistungen im Krankenhaus:
    Zweibettzimmer und Chefarztbehandlung sind inbegriffen. Hinzu kommen starke
    Zahnleistungen: 100% Kostenerstattung bei Behandlungen und Prophylaxe, 80% bei
    Zahnersatz und Kieferorthopädie für Kinder und Jugendliche. Leistungen für Kur
    und Reha sind ebenfalls enthalten.

    Rundumschutz für Familien

    Werdende Eltern erhalten besondere Unterstützung: Leistungen wie
    Geburtsvorbereitungskurse, Schwangerschafts- und Rückbildungsgymnastik,
    Rooming-in sowie die Unterbringung im Familienzimmer sorgen für bestmögliche
    Begleitung rund um die Geburt. Darüber hinaus profitieren das nachversicherte
    Kind und der versicherte Elternteil in der Elternzeit von sechs Monaten
    Beitragsfreiheit.

    Für Auslandsaufenthalte bietet der GUK zeitlich unbegrenzten Schutz innerhalb
    der EU und des EWR. Außerhalb sind Kunden für bis zu drei Monate abgesichert -
    inklusive Rücktransport und voller Kostenerstattung auch oberhalb der deutschen
    Gebührenordnung.

    "Ich bin stolz darauf, dass es der LKH gelungen ist, die Spezialisten des Hauses
    im Projekt zu bündeln und in nur sieben Monaten Entwicklungszeit den GUK zu
    erschaffen. Insgesamt bietet der neue Tarif effizienten Gesundheitsschutz, ohne
    Abstriche bei Kernleistungen und Service", bestätigt Berkovitch. Dazu zählen
    On-Top-Services wie Gesundheitshotline, Video-Sprechstunde und Termin-Service.
    Aber auch digitale Funktionen wie die Rechnungs-App inklusive E-Rezept und
    Online Check-in.

    Für den Vertrieb erkennt Vorstandsmitglied Jan-Peter Diercks großes Potential:
    "Der neue Tarif liefert einen weiteren Grund, unsere neue Produktlinie in der
    versierten Beratung vorzustellen. Die LKH bietet damit in der
    Krankenvollversicherung für jeden Kunden ein passendes Angebot. Der neue
    Komforttarif wird Preisbewusste überzeugen - effizienter Gesundheitsschutz ohne
    Abstriche bei Kernleistungen oder Service."

    Die Rundum-sorglos-Kombi

    Wer für das Alter vorsorgen möchte, kann den GUK mit dem
    LKH-Beitragsentlastungstarif (BEA) ergänzen. Der BEA bietet die Möglichkeit, im
    Ruhestand den PKV-Beitrag zu senken.

