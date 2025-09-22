LKH-GesundheitsUpgrade - ausgezeichnete Produktlinie jetzt komplett (FOTO)
Lüneburg (ots) - Die Landeskrankenhilfe (LKH) setzt sich in der privaten
Krankenvollversicherung wieder an die Spitze: Mit dem neuen
LKH-GesundheitsUpgrade Komfort (GUK) ist die starke Produktlinie komplett. Der
neue Kompakttarif reiht sich in die Erfolge der Produktentwicklung ein - er
wurde pünktlich zum Verkaufsstart von Franke & Bornberg mit FFF "Sehr gut"
ausgezeichnet.
"Unsere Produktlinie für die Krankenvollversicherung ist nun sinnvoll
abgerundet: Es ist uns gelungen, die neue Produktlinie GesundheitsUpgrade zu
schaffen. Der Premium-Tarif wurde Ende 2024 gelauncht. Der neue Kompakttarif GUK
komplettiert nun die Produktlinie und bietet als preiswerte Alternative ein
hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis", betont Pavel Berkovitch, im Vorstand
der LKH für die Produktentwicklung verantwortlich.
Gesundsein wirkt doppelt
Preisbewusste Kunden, die keine Leistungen in Anspruch nehmen, profitieren in
beiden Tarifen zweifach. Mit der erfolgsabhängigen Beitragsrückerstattung
LKH-BENEFIT können sie bis zu vier Monatsbeiträge zurückerhalten. Der tariflich
garantierte LKH-Gesundheitsbonus ermöglicht eine zusätzliche Rückzahlung. So
sinkt der effektive Beitrag deutlich. Kunden können Vorsorge nutzen und trotzdem
sparen: Leistungen aus dem umfassenden Programm "LKH-Gesundheitsvorsorge" oder
Schutzimpfungen werden nicht angerechnet.
Kompakttarif mit ausgezeichneten Leistungen
Das Leistungspaket des GUK bietet alles, was Kunden von einer modernen PKV
erwarten. Dazu gehören ambulante Behandlungen auf hohem Niveau - einschließlich
freier Arztwahl, Heilpraktiker-Leistungen, Heilmittel inkl. Behandlung durch
Osteopathen und Chiropraktiker, Sehhilfen bis zu 450 Euro innerhalb von drei
Kalenderjahren. Versicherte erhalten Top-Leistungen im Krankenhaus:
Zweibettzimmer und Chefarztbehandlung sind inbegriffen. Hinzu kommen starke
Zahnleistungen: 100% Kostenerstattung bei Behandlungen und Prophylaxe, 80% bei
Zahnersatz und Kieferorthopädie für Kinder und Jugendliche. Leistungen für Kur
und Reha sind ebenfalls enthalten.
Rundumschutz für Familien
Werdende Eltern erhalten besondere Unterstützung: Leistungen wie
Geburtsvorbereitungskurse, Schwangerschafts- und Rückbildungsgymnastik,
Rooming-in sowie die Unterbringung im Familienzimmer sorgen für bestmögliche
Begleitung rund um die Geburt. Darüber hinaus profitieren das nachversicherte
Kind und der versicherte Elternteil in der Elternzeit von sechs Monaten
Beitragsfreiheit.
Für Auslandsaufenthalte bietet der GUK zeitlich unbegrenzten Schutz innerhalb
der EU und des EWR. Außerhalb sind Kunden für bis zu drei Monate abgesichert -
inklusive Rücktransport und voller Kostenerstattung auch oberhalb der deutschen
Gebührenordnung.
"Ich bin stolz darauf, dass es der LKH gelungen ist, die Spezialisten des Hauses
im Projekt zu bündeln und in nur sieben Monaten Entwicklungszeit den GUK zu
erschaffen. Insgesamt bietet der neue Tarif effizienten Gesundheitsschutz, ohne
Abstriche bei Kernleistungen und Service", bestätigt Berkovitch. Dazu zählen
On-Top-Services wie Gesundheitshotline, Video-Sprechstunde und Termin-Service.
Aber auch digitale Funktionen wie die Rechnungs-App inklusive E-Rezept und
Online Check-in.
Für den Vertrieb erkennt Vorstandsmitglied Jan-Peter Diercks großes Potential:
"Der neue Tarif liefert einen weiteren Grund, unsere neue Produktlinie in der
versierten Beratung vorzustellen. Die LKH bietet damit in der
Krankenvollversicherung für jeden Kunden ein passendes Angebot. Der neue
Komforttarif wird Preisbewusste überzeugen - effizienter Gesundheitsschutz ohne
Abstriche bei Kernleistungen oder Service."
Die Rundum-sorglos-Kombi
Wer für das Alter vorsorgen möchte, kann den GUK mit dem
LKH-Beitragsentlastungstarif (BEA) ergänzen. Der BEA bietet die Möglichkeit, im
Ruhestand den PKV-Beitrag zu senken.
Pressekontakt:
Landeskrankenhilfe V.V.a.G.
Uelzener Str. 120
21335 Lüneburg
E-Mail: mailto:presse@lkh.de
http://www.lkh.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172282/6122340
OTS: Landeskrankenhilfe V.V.a.G.
