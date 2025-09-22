LKH-GesundheitsUpgrade - ausgezeichnete Produktlinie jetzt komplett (FOTO)

Lüneburg (ots) - Die Landeskrankenhilfe (LKH) setzt sich in der privaten

Krankenvollversicherung wieder an die Spitze: Mit dem neuen

LKH-GesundheitsUpgrade Komfort (GUK) ist die starke Produktlinie komplett. Der

neue Kompakttarif reiht sich in die Erfolge der Produktentwicklung ein - er

wurde pünktlich zum Verkaufsstart von Franke & Bornberg mit FFF "Sehr gut"

ausgezeichnet.



"Unsere Produktlinie für die Krankenvollversicherung ist nun sinnvoll

abgerundet: Es ist uns gelungen, die neue Produktlinie GesundheitsUpgrade zu

schaffen. Der Premium-Tarif wurde Ende 2024 gelauncht. Der neue Kompakttarif GUK

komplettiert nun die Produktlinie und bietet als preiswerte Alternative ein

hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis", betont Pavel Berkovitch, im Vorstand

der LKH für die Produktentwicklung verantwortlich.





Gesundsein wirkt doppelt



Preisbewusste Kunden, die keine Leistungen in Anspruch nehmen, profitieren in

beiden Tarifen zweifach. Mit der erfolgsabhängigen Beitragsrückerstattung

LKH-BENEFIT können sie bis zu vier Monatsbeiträge zurückerhalten. Der tariflich

garantierte LKH-Gesundheitsbonus ermöglicht eine zusätzliche Rückzahlung. So

sinkt der effektive Beitrag deutlich. Kunden können Vorsorge nutzen und trotzdem

sparen: Leistungen aus dem umfassenden Programm "LKH-Gesundheitsvorsorge" oder

Schutzimpfungen werden nicht angerechnet.



Kompakttarif mit ausgezeichneten Leistungen



Das Leistungspaket des GUK bietet alles, was Kunden von einer modernen PKV

erwarten. Dazu gehören ambulante Behandlungen auf hohem Niveau - einschließlich

freier Arztwahl, Heilpraktiker-Leistungen, Heilmittel inkl. Behandlung durch

Osteopathen und Chiropraktiker, Sehhilfen bis zu 450 Euro innerhalb von drei

Kalenderjahren. Versicherte erhalten Top-Leistungen im Krankenhaus:

Zweibettzimmer und Chefarztbehandlung sind inbegriffen. Hinzu kommen starke

Zahnleistungen: 100% Kostenerstattung bei Behandlungen und Prophylaxe, 80% bei

Zahnersatz und Kieferorthopädie für Kinder und Jugendliche. Leistungen für Kur

und Reha sind ebenfalls enthalten.



Rundumschutz für Familien



Werdende Eltern erhalten besondere Unterstützung: Leistungen wie

Geburtsvorbereitungskurse, Schwangerschafts- und Rückbildungsgymnastik,

Rooming-in sowie die Unterbringung im Familienzimmer sorgen für bestmögliche

Begleitung rund um die Geburt. Darüber hinaus profitieren das nachversicherte

Kind und der versicherte Elternteil in der Elternzeit von sechs Monaten

Beitragsfreiheit.



Für Auslandsaufenthalte bietet der GUK zeitlich unbegrenzten Schutz innerhalb

der EU und des EWR. Außerhalb sind Kunden für bis zu drei Monate abgesichert -

inklusive Rücktransport und voller Kostenerstattung auch oberhalb der deutschen

Gebührenordnung.



"Ich bin stolz darauf, dass es der LKH gelungen ist, die Spezialisten des Hauses

im Projekt zu bündeln und in nur sieben Monaten Entwicklungszeit den GUK zu

erschaffen. Insgesamt bietet der neue Tarif effizienten Gesundheitsschutz, ohne

Abstriche bei Kernleistungen und Service", bestätigt Berkovitch. Dazu zählen

On-Top-Services wie Gesundheitshotline, Video-Sprechstunde und Termin-Service.

Aber auch digitale Funktionen wie die Rechnungs-App inklusive E-Rezept und

Online Check-in.



Für den Vertrieb erkennt Vorstandsmitglied Jan-Peter Diercks großes Potential:

"Der neue Tarif liefert einen weiteren Grund, unsere neue Produktlinie in der

versierten Beratung vorzustellen. Die LKH bietet damit in der

Krankenvollversicherung für jeden Kunden ein passendes Angebot. Der neue

Komforttarif wird Preisbewusste überzeugen - effizienter Gesundheitsschutz ohne

Abstriche bei Kernleistungen oder Service."



Die Rundum-sorglos-Kombi



Wer für das Alter vorsorgen möchte, kann den GUK mit dem

LKH-Beitragsentlastungstarif (BEA) ergänzen. Der BEA bietet die Möglichkeit, im

Ruhestand den PKV-Beitrag zu senken.



