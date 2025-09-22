DZ BANK stuft Porsche AG auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien der Porsche AG von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Sowohl das Ausmaß der Prognoseanpassungen als auch der Umfang des zweiten Maßnahmenpakets innerhalb von rund 7 Monaten werten wir negativ", schrieb Michael Punzet am Montag. "Auch wenn Porsche das angekündigte Maßnahmenpaket als finalen Schritt bezeichnet, bleibt abzuwarten, ob dieses den gewünschten Erfolg in dem aktuell volatilen Marktumfeld bringt."/rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 40,96EUR auf Tradegate (22. September 2025, 12:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Michael Punzet

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



