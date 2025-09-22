DZ BANK stuft BASF SE auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung der Aktien von BASF bei einem fairen Wert von 56 Euro auf "Kaufen" belassen. "Wir erwarten auf dem Kapitalmarkttag in Antwerpen neue Information zum Kerngeschäft und zum Transformationsprozess", schrieb Peter Spengler am Montag. Er sieht weitere Katalysatoren in der Trennung von Geschäften, die nicht mehr zum Kerngeschäft gehören./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 42,20EUR auf Tradegate (22. September 2025, 12:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



