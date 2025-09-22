    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF
    217 Aufrufe 217 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft BASF SE auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung der Aktien von BASF bei einem fairen Wert von 56 Euro auf "Kaufen" belassen. "Wir erwarten auf dem Kapitalmarkttag in Antwerpen neue Information zum Kerngeschäft und zum Transformationsprozess", schrieb Peter Spengler am Montag. Er sieht weitere Katalysatoren in der Trennung von Geschäften, die nicht mehr zum Kerngeschäft gehören./rob/ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 42,20EUR auf Tradegate (22. September 2025, 12:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Peter Spengler
    Analysiertes Unternehmen: BASF SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 44,42, was eine Steigerung von +5,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft BASF SE auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat die Einstufung der Aktien von BASF bei einem fairen Wert von 56 Euro auf "Kaufen" belassen. "Wir erwarten auf dem Kapitalmarkttag in Antwerpen neue Information zum Kerngeschäft und zum Transformationsprozess", schrieb Peter Spengler …