    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft KRONES AG auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Krones von 160 auf 149 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die initiale Wachstums-Indikation für 2026 ist schwächer ausgefallen", schrieb Thorsten Reigber am Montag im Nachgang des Kapitalmarkttags. Insgesamt bleibt er aber optimistisch für den Hersteller von Abfüllanlagen./rob/ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 121,6EUR auf Tradegate (22. September 2025, 12:46 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Thorsten Reigber
    Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft KRONES AG auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Krones von 160 auf 149 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die initiale Wachstums-Indikation für 2026 ist schwächer ausgefallen", schrieb Thorsten Reigber am Montag im Nachgang des …