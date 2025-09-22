    StartseitevorwärtsAktienvorwärts1&1 AktievorwärtsNachrichten zu 1&1
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft 1&1 auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von 1&1 bei einem fairen Wert von 18,50 Euro auf "Halten" belassen. Dies schrieb Analyst Karsten Oblinger am Montag anlässlich der Rückkehr der Papiere in SDax und TecDax. Mit einem weiteren freiwilligen Übernahmeangebot der Mutter United Internet rechnet er aktuell nicht./rob/ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 20,40EUR auf Tradegate (22. September 2025, 12:37 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Karsten Oblinger
    Analysiertes Unternehmen: 1&1
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft 1&1 auf 'Halten' Die DZ Bank hat die Aktien von 1&1 bei einem fairen Wert von 18,50 Euro auf "Halten" belassen. Dies schrieb Analyst Karsten Oblinger am Montag anlässlich der Rückkehr der Papiere in SDax und TecDax. Mit einem weiteren freiwilligen Übernahmeangebot …