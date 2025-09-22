DZ BANK stuft 1&1 auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von 1&1 bei einem fairen Wert von 18,50 Euro auf "Halten" belassen. Dies schrieb Analyst Karsten Oblinger am Montag anlässlich der Rückkehr der Papiere in SDax und TecDax. Mit einem weiteren freiwilligen Übernahmeangebot der Mutter United Internet rechnet er aktuell nicht./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 20,40EUR auf Tradegate (22. September 2025, 12:37 Uhr) gehandelt.