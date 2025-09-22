Metaplanet katapultiert sich mit Bitcoin-Rekordkauf unter die Top-Halter

Die Transaktion erfolgte zu einem Durchschnittspreis von 116.724 US-Dollar (17,28 Millionen Yen) pro Coin. Damit hält Metaplanet nun insgesamt 25.555 BTC, was einem Marktwert von etwa 2,91 Milliarden US-Dollar entspricht. Der durchschnittliche Erwerbspreis über alle Käufe liegt bei 106.065 US-Dollar je Bitcoin.

Metaplanet hat am Montag mitgeteilt, 5.419 Bitcoin im Wert von rund 632,5 Millionen US-Dollar erworben zu haben. Mit dem größten Kauf seiner Unternehmensgeschichte steigt die in Tokio gelistete Investmentfirma zum fünftgrößten börsennotierten Bitcoin-Halter weltweit auf und zieht an Bullish, dem von Peter Thiel unterstützten Unternehmen, vorbei.

Aktie legt nach Ankündigung zu

An der Wall Street legte die Metaplanet-Aktie zuletzt um 3,81 Prozent zu und schloss bei 4,09 US-Dollar. In Tokio verzeichneten die Titel am Montag zwischenzeitlich leichte Verluste, bleiben jedoch auf Jahressicht mit einem Plus von fast 74 Prozent deutlich im grünen Bereich.

Ziel: 30.000 BTC bis Jahresende

Die Finanzierung der jüngsten Akquisition erfolgte hauptsächlich durch eine internationale Aktienemission im Volumen von 1,45 Milliarden US-Dollar. Mit dem Deal hat Metaplanet bereits 85,2 Prozent seines Jahresziels von 30.000 Bitcoin erreicht. Langfristig peilt das Unternehmen 100.000 BTC bis 2026 an.

"Bitte beachten Sie: Dies ist nur die erste Tranche", schrieb Dylan LeClair, Director of Bitcoin Strategy bei Metaplanet, am Montag auf X.

Präsident Simon Gerovich erklärte bereits vergangene Woche, dass die Bitcoin-Treasury-Sparte inzwischen zur zentralen Wachstumslokomotive geworden sei: "Dieses Geschäft generiert konstant Umsatz und Nettogewinn." Seit Dezember 2024 ist der Bereich offiziell eine eigene Geschäftseinheit.

Bitcoin-Yields im Fokus

Neben reinen Treasury-Investments setzt Metaplanet auch auf Erträge aus Bitcoin-Einkünften. Laut Unternehmensangaben lag der BTC-Yield im ersten Quartal 2025 bei 95,6 Prozent, im zweiten Quartal sogar bei 129,4 Prozent. Für das laufende dritte Quartal, von Juli bis 22. September, weist Metaplanet bislang eine Rendite von 10,3 Prozent aus.

Zur Trennung von Treasury- und Einkommensgeschäft wurde jüngst die US-Tochter Metaplanet Income Corp. mit Sitz in Miami gegründet. Das Unternehmen ist mit 15 Millionen US-Dollar Kapital ausgestattet und konzentriert sich auf Derivategeschäfte.

Strategischer Kontext

Mit seinem jüngsten Kauf liegt Metaplanet nun hinter Branchenriesen wie Strategy (Michael Saylor), Marathon Digital, XXI und der Bitcoin Standard Treasury Company. Strategy bleibt mit 638.985 BTC der unangefochtene Spitzenreiter unter den börsennotierten Unternehmen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



