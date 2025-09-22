Die Jugendherbergen behaupten sich - Hauptversammlung in der Jugendherberge Prüm vom Samstag, 20.09.2025 (FOTO)
Prüm (ots) - Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwarten im
Jahr 2025 mehr als 970.000 Übernachtungen. "Das unterstreicht eindrucksvoll die
gesellschaftliche Bedeutung und Attraktivität unserer Häuser", sagt Karl Peter
Bruch, Präsident des Landesverbands. "Unsere Gäste schätzen das moderne Angebot,
die familiäre Atmosphäre und unser klares Bekenntnis zu den Werten, für die wir
stehen. Jugendherbergen sind Orte der Begegnung, des Austauschs und des
gemeinsamen Lernens."
Gleichzeitig entwickeln sich die Jugendherbergen kontinuierlich weiter - sowohl
inhaltlich als auch baulich. Ein herausragendes Beispiel ist die vollständig
neugestaltete Rhein-Main-Jugendherberge in Mainz. Mit ihrem farbenfrohen
Designkonzept spiegelt sie die Vielfalt der Gäste wider und verzeichnete 2024
38.170 Übernachtungen und eine beeindruckende Zimmerauslastung von 82 Prozent.
Die Jugendherbergen investieren weiter in die Modernisierung der Häuser. Die
aktuellen Bauprojekte in Traben-Trarbach und Idar-Oberstein setzen Maßstäbe.
Nach Aussage von Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen,
entstehen hier moderne, nachhaltige Herbergen mit klarem Fokus auf
Energieeffizienz und Zukunftsfähigkeit. Der Betrieb wird in beiden Häusern nach
Abschluss der umfassenden Sanierungen Anfang 2026 wieder aufgenommen.
Mit der Inbetriebnahme der neu gestalteten Jugendherbergen erhofft man sich in
2026 über 1 Millionen Übernachtungen, so Jacob Geditz.
Der Erfolg der Jugendherbergen basiert auf einem starken Fundament: Über 224.000
Mitglieder tragen den Verband, fast 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
engagieren sich als Gastgeberinnen und Gastgeber in 40 Häusern mit mehr als
5.000 Betten. Mit einer durchschnittlichen Zimmerauslastung von über 67 Prozent
verzeichnen die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland die höchste
Auslastung bundesweit.
Das zeigt: Die Jugendherbergen sind nicht nur touristisch bedeutsam, sondern
auch ein lebendiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in beiden
Bundesländern.
Kontaktadresse für die Presse:
Die Jugendherbergen
in Rheinland-Pfalz und im Saarland
In der Meielache 1
55122 Mainz
Ansprechpartner:
Carsten Groeger
Leiter Marketing
Telefon 0 61 31 / 3 74 46 10
mailto:groeger@diejugendherbergen.de
http://www.DieJugendherbergen.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106654/6122376
OTS: Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland
