Die Jugendherbergen behaupten sich - Hauptversammlung in der Jugendherberge Prüm vom Samstag, 20.09.2025 (FOTO)

Prüm (ots) - Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwarten im

Jahr 2025 mehr als 970.000 Übernachtungen. "Das unterstreicht eindrucksvoll die

gesellschaftliche Bedeutung und Attraktivität unserer Häuser", sagt Karl Peter

Bruch, Präsident des Landesverbands. "Unsere Gäste schätzen das moderne Angebot,

die familiäre Atmosphäre und unser klares Bekenntnis zu den Werten, für die wir

stehen. Jugendherbergen sind Orte der Begegnung, des Austauschs und des

gemeinsamen Lernens."



Gleichzeitig entwickeln sich die Jugendherbergen kontinuierlich weiter - sowohl

inhaltlich als auch baulich. Ein herausragendes Beispiel ist die vollständig

neugestaltete Rhein-Main-Jugendherberge in Mainz. Mit ihrem farbenfrohen

Designkonzept spiegelt sie die Vielfalt der Gäste wider und verzeichnete 2024

38.170 Übernachtungen und eine beeindruckende Zimmerauslastung von 82 Prozent.





Die Jugendherbergen investieren weiter in die Modernisierung der Häuser. Die

aktuellen Bauprojekte in Traben-Trarbach und Idar-Oberstein setzen Maßstäbe.

Nach Aussage von Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen,

entstehen hier moderne, nachhaltige Herbergen mit klarem Fokus auf

Energieeffizienz und Zukunftsfähigkeit. Der Betrieb wird in beiden Häusern nach

Abschluss der umfassenden Sanierungen Anfang 2026 wieder aufgenommen.



Mit der Inbetriebnahme der neu gestalteten Jugendherbergen erhofft man sich in

2026 über 1 Millionen Übernachtungen, so Jacob Geditz.



Der Erfolg der Jugendherbergen basiert auf einem starken Fundament: Über 224.000

Mitglieder tragen den Verband, fast 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

engagieren sich als Gastgeberinnen und Gastgeber in 40 Häusern mit mehr als

5.000 Betten. Mit einer durchschnittlichen Zimmerauslastung von über 67 Prozent

verzeichnen die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland die höchste

Auslastung bundesweit.



Das zeigt: Die Jugendherbergen sind nicht nur touristisch bedeutsam, sondern

auch ein lebendiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in beiden

Bundesländern.



Kontaktadresse für die Presse:



Die Jugendherbergen

in Rheinland-Pfalz und im Saarland

In der Meielache 1

55122 Mainz



Ansprechpartner:

Carsten Groeger

Leiter Marketing

Telefon 0 61 31 / 3 74 46 10

mailto:groeger@diejugendherbergen.de

http://www.DieJugendherbergen.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106654/6122376

OTS: Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland







