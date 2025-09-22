BERNSTEIN RESEARCH stuft SANOFI auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 119 Euro auf "Outperform" belassen. Die US-Zulassung für Tolebrutinib verzögere sich, schrieb Florent Cespedes am Montag anlässlich der Verlängerung der MS-Studie durch die FDA um drei Monate. Dies sei nicht unüblich. Es gebe wohl Fragen zur möglichen Lebertoxizität, die aber zu klären sein sollten./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:35 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:35 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 80,18EUR auf Tradegate (22. September 2025, 12:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Florent Cespedes

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 119

Kursziel alt: 119

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

