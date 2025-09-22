EVG will im Aufsichtsrat gegen neue Bahnchefin stimmen
Für Sie zusammengefasst
- EVG plant Gegenstimme zu Palla im Aufsichtsrat.
- Martin Burkert äußert sich in Berlin dazu.
- Palla ist Wunschkandidatin von Minister Schnieder.
BERLIN (dpa-AFX) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn gegen die designierte neue Konzernchefin Evelyn Palla stimmen. Das sagte EVG-Chef Martin Burkert in Berlin. Palla war zuvor von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) als Wunschkandidatin für den Bahn-Chefposten vorgestellt worden./maa/DP/jha
