EVG will gegen neue Bahn-Chefin stimmen

Diese Aktie ist ein relevanter Anbieter von kritischer Infrastruktur. Die werden von der Politik gehegt.......und die Teuerungen aller Art in den Netzentgelten hinterlegt.





Und da es der politische Wille ist, dass die Energieerzeugung noch dezentraler wird und vielschichtiger......kann diese Aktie nicht verlieren.





Man würdige, was diese "Langweiler-Aktie" in der jüngeren Vergangenheit an Wertsteigerungen schaffte.....schnurrrrrrrrrrrrrrrrrrrr





Auch solche Langweileraktien gehören in jede gesunde Vermögensstruktur.





Zocker sehen es anderes und kurzfristiger...bei mir eine Aktie "zum Liegenlassen"