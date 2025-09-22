Bilfinger SE: Aktienrückkauf - Jetzt profitieren!
Bilfinger SE hat im September 2025 im Rahmen eines angekündigten Rückkaufs über 11.000 eigene Aktien erworben. Der Rückkauf, der im Januar 2025 startete, erfolgt über die Börse. Bis September wurden insgesamt über 516.000 Aktien zu Kursen zwischen 93,97 EUR und 96,18 EUR gekauft. Detaillierte Informationen sind auf der Bilfinger-Website verfügbar.
- Bilfinger SE hat im Zeitraum vom 15. bis 19. September 2025 insgesamt 11.133 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben.
- Der Aktienrückkauf wurde am 20. Januar 2025 angekündigt und begann am 21. Januar 2025.
- Das Gesamtvolumen der bis zum 19. September 2025 im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien beträgt 516.679 Stück.
- Der Rückkauf erfolgt ausschließlich über die Börse durch eine von Bilfinger SE beauftragte Bank.
- Die gewichteten Durchschnittskurse der Aktienkäufe lagen zwischen 93,9702 EUR und 96,1852 EUR während des genannten Zeitraums.
- Detaillierte Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Bilfinger ist am 13.11.2025.
Der Kurs von Bilfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 96,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,23 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 96,85EUR das entspricht einem Plus von +0,26 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.250,30PKT (-0,04 %).
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.