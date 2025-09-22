Gold: Preis erreicht magische Marke – Rallye geht weiter

Der Spotpreis für Gold stieg um 1,1 Prozent auf 3.723,81 US-Dollar je Feinunze, nachdem er zuvor mit 3.726,19 US-Dollar ein neues Allzeithoch markiert hatte. Die US-Goldfutures für Dezember legten um 1,4 Prozent auf 3.758,40 US-Dollar zu.

Gold erreicht am Montag ein neues Rekordhoch. Gestützt wird die Rallye von den gestiegenen Erwartungen der Anleger an einen eher lockeren Zinssenkungspfad der federal Reserve (Fed). Wichtige Inflationsdaten kommen noch im Laufe der Woche.

"Ich rechne in dieser Woche mit weiteren Rekordständen bei Gold, da die Fed-Vertreter voraussichtlich zusätzliche Zinssenkungen signalisieren werden – wenn auch abhängig von den eingehenden Daten, was Tempo und Ausmaß betrifft", sagt UBS-Analyst Giovanni Staunovo gegenüber CNBC.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Mehrere Notenbanker der Fed treten diese Woche öffentlich auf, darunter Fed-Chef Jerome Powell am Dienstag. Anleger verfolgen ihre Kommentare aufmerksam auf Hinweise zum künftigen geldpolitischen Kurs.

Im Fokus steht zudem am Freitag die Veröffentlichung der Kerninflationsdaten gemessen am Preisindex der privaten Konsumausgaben (PCE), die als wichtiger Indikator für den weiteren Zinspfad gelten.

Am letzten Mittwoch hatte die Fed erstmals seit Dezember wieder die Zinsen gesenkt – um 25 Basispunkte – und zugleich Bereitschaft zu weiteren Lockerungen signalisiert.

Anleger erwarten derzeit zwei weitere Zinsschritte um jeweils 25 Basispunkte in diesem Jahr, im Oktober und Dezember. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt laut dem CME FedWatch Tool bei 93 beziehungsweise 81 Prozent.

Seit Jahresbeginn hat Gold mehr als 40 Prozent zugelegt – gestützt durch geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheit, Notenbankkäufe und geldpolitische Lockerungen.

Charttechnisch könnte der Spotpreis bei 3.705 US-Dollar auf Widerstand treffen. Ein Ausbruch darüber könnte den Kurs in eine Spanne von 3.719 bis 3.739 US-Dollar führen.

"Wir sehen weiterhin Aufwärtspotenzial und erwarten, dass Gold bis Mitte 2026 auf 3.900 US-Dollar steigen wird", meint Analyst Staunovo.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 3.722USD auf Lang & Schwarz (22. September 2025, 13:55 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3899,79 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Epische Goldpreisrallye 3 Outperformer mit massivem Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!