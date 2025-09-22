Neues All-Time-High
Gold: Preis erreicht magische Marke – Rallye geht weiter
Gold bewegt sich spektakulär und sprengt die Erwartungen. Jetzt kletterte der Goldpreis je Feinunze über eine magische Marke und auf ein neues All-Time-High. Hält der Kurs?
Gold erreicht am Montag ein neues Rekordhoch. Gestützt wird die Rallye von den gestiegenen Erwartungen der Anleger an einen eher lockeren Zinssenkungspfad der federal Reserve (Fed). Wichtige Inflationsdaten kommen noch im Laufe der Woche.
Der Spotpreis für Gold stieg um 1,1 Prozent auf 3.723,81 US-Dollar je Feinunze, nachdem er zuvor mit 3.726,19 US-Dollar ein neues Allzeithoch markiert hatte. Die US-Goldfutures für Dezember legten um 1,4 Prozent auf 3.758,40 US-Dollar zu.
"Ich rechne in dieser Woche mit weiteren Rekordständen bei Gold, da die Fed-Vertreter voraussichtlich zusätzliche Zinssenkungen signalisieren werden – wenn auch abhängig von den eingehenden Daten, was Tempo und Ausmaß betrifft", sagt UBS-Analyst Giovanni Staunovo gegenüber CNBC.
Mehrere Notenbanker der Fed treten diese Woche öffentlich auf, darunter Fed-Chef Jerome Powell am Dienstag. Anleger verfolgen ihre Kommentare aufmerksam auf Hinweise zum künftigen geldpolitischen Kurs.
Im Fokus steht zudem am Freitag die Veröffentlichung der Kerninflationsdaten gemessen am Preisindex der privaten Konsumausgaben (PCE), die als wichtiger Indikator für den weiteren Zinspfad gelten.
Am letzten Mittwoch hatte die Fed erstmals seit Dezember wieder die Zinsen gesenkt – um 25 Basispunkte – und zugleich Bereitschaft zu weiteren Lockerungen signalisiert.
Anleger erwarten derzeit zwei weitere Zinsschritte um jeweils 25 Basispunkte in diesem Jahr, im Oktober und Dezember. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt laut dem CME FedWatch Tool bei 93 beziehungsweise 81 Prozent.
Seit Jahresbeginn hat Gold mehr als 40 Prozent zugelegt – gestützt durch geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheit, Notenbankkäufe und geldpolitische Lockerungen.
Charttechnisch könnte der Spotpreis bei 3.705 US-Dollar auf Widerstand treffen. Ein Ausbruch darüber könnte den Kurs in eine Spanne von 3.719 bis 3.739 US-Dollar führen.
"Wir sehen weiterhin Aufwärtspotenzial und erwarten, dass Gold bis Mitte 2026 auf 3.900 US-Dollar steigen wird", meint Analyst Staunovo.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 3.722USD auf Lang & Schwarz (22. September 2025, 13:55 Uhr) gehandelt.