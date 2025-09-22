Bitcoin-Kurs gibt deutlich nach - Tiefster Stand seit fast 2 Wochen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Montag deutlich gefallen und hat den tiefsten Stand seit fast zwei Wochen erreicht. Zeitweise wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung bei 112.400 US-Dollar gehandelt. Dies ist der tiefste Stand seit dem 10. September. Am Sonntag hatte der Bitcoin noch bei über 15.500 Dollar gelegen.

Eine allgemein geringere Risikofreude habe auch den Bitcoin belastet, heißt es von Marktbeobachtern. Kursverluste an den europäischen Aktienmärkten hätten für eine trübere Stimmung gesorgt, was auch die Nachfragen nach Kryptowährungen bremste. "Der Risikoappetit auf Bitcoin scheint kurzfristig gestillt", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden-Research das Handelsgeschehen.