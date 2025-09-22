Stress ja - Gefahr nein

Der IT-Dienstleister Collins Aerospace war am Freitagabend zur Zielscheibe eines Cyberangriffs geworden. Die Tochter des US-Luftfahrt- und Rüstungskonzerns RTX hatte am Samstag mitgeteilt, es arbeite an einer Lösung für seine Kunden. Wegen der Attacke meldeten die Flughäfen Berlin, Brüssel, Dublin und London Heathrow Probleme bei der Passagierabfertigung. Die anderen großen deutschen Flughäfen waren nicht betroffen.

BERLIN (dpa-AFX) - Die jüngste Cyberattacke auf einen IT-Dienstleister für die Abfertigung an Flughäfen hat die Nerven von Passagieren und Personal zwar stark strapaziert, für den Luftverkehr aber nach offiziellen Angaben keine Gefahr dargestellt. "Für den Luftsicherheitsbereich gab es keinerlei Beeinträchtigung oder Gefahr", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums.

Verantwortung liegt beim Unternehmen - BSI kann beraten

Der Sprecher des Bundesinnenministeriums verwies auf die beratende Rolle des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in solchen Fällen sowie auf die geplante Umsetzung der europäischen NIS-2-Richtlinie, über die der Bundestag noch abschließend beraten muss. Mit dieser Richtlinie solle die Versorgungssicherheit auch mit Blick auf solche Dienstleister "erhöht und gesichert werden".

Die NIS-2-Richtlinie sieht Mindestanforderungen an organisatorische und technische Maßnahmen zur Verhinderung von Cyberangriffen sowie Meldepflichten über Sicherheitsvorfälle für Unternehmen aus bestimmten Bereichen vor. Dazu zählen unter anderem Transport und Verkehr sowie Energie und Gesundheitswesen./abc/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 7,344 auf Tradegate (22. September 2025, 13:37 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -0,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,57 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,78 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2222EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -31,86 %/+22,65 % bedeutet.



