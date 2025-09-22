    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTX Corporation Reg Shs AktievorwärtsNachrichten zu RTX Corporation Reg Shs

    Ministerium zu Cyberangriff auf IT-Dienstleister

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stress ja - Gefahr nein

    Für Sie zusammengefasst
    • Cyberattacke auf IT-Dienstleister, keine Gefahr für Luftverkehr.
    • Flughäfen Berlin, Brüssel, Dublin, Heathrow betroffen.
    • NIS-2-Richtlinie soll Cyber-Sicherheit erhöhen.
    Ministerium zu Cyberangriff auf IT-Dienstleister - Stress ja - Gefahr nein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die jüngste Cyberattacke auf einen IT-Dienstleister für die Abfertigung an Flughäfen hat die Nerven von Passagieren und Personal zwar stark strapaziert, für den Luftverkehr aber nach offiziellen Angaben keine Gefahr dargestellt. "Für den Luftsicherheitsbereich gab es keinerlei Beeinträchtigung oder Gefahr", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums.

    Der IT-Dienstleister Collins Aerospace war am Freitagabend zur Zielscheibe eines Cyberangriffs geworden. Die Tochter des US-Luftfahrt- und Rüstungskonzerns RTX hatte am Samstag mitgeteilt, es arbeite an einer Lösung für seine Kunden. Wegen der Attacke meldeten die Flughäfen Berlin, Brüssel, Dublin und London Heathrow Probleme bei der Passagierabfertigung. Die anderen großen deutschen Flughäfen waren nicht betroffen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    6,86€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 14,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8,00€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 13,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Verantwortung liegt beim Unternehmen - BSI kann beraten

    Der Sprecher des Bundesinnenministeriums verwies auf die beratende Rolle des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in solchen Fällen sowie auf die geplante Umsetzung der europäischen NIS-2-Richtlinie, über die der Bundestag noch abschließend beraten muss. Mit dieser Richtlinie solle die Versorgungssicherheit auch mit Blick auf solche Dienstleister "erhöht und gesichert werden".

    Die NIS-2-Richtlinie sieht Mindestanforderungen an organisatorische und technische Maßnahmen zur Verhinderung von Cyberangriffen sowie Meldepflichten über Sicherheitsvorfälle für Unternehmen aus bestimmten Bereichen vor. Dazu zählen unter anderem Transport und Verkehr sowie Energie und Gesundheitswesen./abc/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 7,344 auf Tradegate (22. September 2025, 13:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -0,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,78 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2222EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -31,86 %/+22,65 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ministerium zu Cyberangriff auf IT-Dienstleister Stress ja - Gefahr nein Die jüngste Cyberattacke auf einen IT-Dienstleister für die Abfertigung an Flughäfen hat die Nerven von Passagieren und Personal zwar stark strapaziert, für den Luftverkehr aber nach offiziellen Angaben keine Gefahr dargestellt. "Für den …