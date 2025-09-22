Chefwechsel bei Telekom-Tochter T-Mobile US

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,37 % und einem Kurs von 28,42 auf Tradegate (22. September 2025, 13:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -3,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 142,16 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +22,42 %/+50,40 % bedeutet.