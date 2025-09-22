Pfizer will Abnehmmittel-Hersteller Metsera kaufen
- Pfizer kauft Biotechfirma Metsera für 4,9 Mrd. USD.
- Übernahme zielt auf lukrativen Abnehmmittelmarkt ab.
- Abschluss der Transaktion bis Q4 2025 geplant.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Pfizer will mit dem milliardenschweren Zukauf der Biotechfirma Metsera in den lukrativen Markt mit Abnehmmitteln einsteigen. Der geplante Schritt ist zudem die erste große Transaktion des US-Pharmakonzerns seit zwei Jahren. Das Unternehmen biete für eine Metsera-Aktie 47,50 US-Dollar in bar, teilte der Pharmakonzern am Montag in New York mit. Damit werde der Entwickler von Medikamenten gegen Fettleibigkeit mit bis zu 4,9 Milliarden US-Dollar bewertet. Hinzu kämen bis zu 22,50 US-Dollar je Aktie bei Erreichen bestimmter Leistungsziele. Der Verwaltungsrat beider Unternehmen hätte dem Deal einstimmig zugestimmt. Zuvor hatte die "Financial Times" bereits von den Übernahmeabsichten berichtet.
Die Übernahme soll im vierten Quartal 2025 laut Unternehmensangaben abgeschlossen sein. Zuvor müssen die Behörden aber die Transaktion genehmigen und die Metsera-Aktionäre dem Deal zustimmen. Pfizer will bei Vorlage der Quartalsbilanz seine Finanzprognose aktualisieren.
"Die geplante Übernahme von Metsera steht im Einklang mit unserem Fokus, unsere Investitionen auf die vielversprechendsten Möglichkeiten zu konzentrieren", sagte Pfizer-Chef Albert Bourla. Sie bringe Pfizer in diesem wichtigen Therapiebereich voran. Pfizer selbst war in diesem Jahr mit einem eigenen Medikament zur Gewichtsreduktion in klinischen Studien gescheitert./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie
Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 20,71 auf Tradegate (22. September 2025, 13:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um -1,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 117,89 Mrd..
Pfizer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,11USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 33,00USD was eine Bandbreite von +20,51 %/+59,07 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Pfizer - 852009 - US7170811035
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Pfizer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Schon wieder versucht der glücklose CEO sich mit Zukäufen über die Ziellinie zu retten. Die Übernahme von Seagen, für astronomisch viel Geld, hat Pfizer nicht wirklich nach vorne gebracht. jetzt wieder Milliarden von Dollars der Aktionäre für eine zweifelhafte Pharmabude. Ich versprechen mir gar nichts von dem Deal, nur Geldvernichtung.
https://www.fool.com/investing/2025/09/16/3-things-you-need-to-know-if-you-buy-pfizer-today/
Pfizer ist ein gut geführtes Pharmaunternehmen mit einer langen und reichen Geschichte.
Wie alle Arzneimittelhersteller muss sich Pfizer mit Patentabläufen auseinandersetzen.
Pfizer sieht sich auch mit Gegenwind aus einer sich verändernden Sicht der Medizinindustrie heute konfrontiert