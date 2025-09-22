Pfizer will Abnehmmittel-Hersteller Metsera kaufen

"Die geplante Übernahme von Metsera steht im Einklang mit unserem Fokus, unsere Investitionen auf die vielversprechendsten Möglichkeiten zu konzentrieren", sagte Pfizer-Chef Albert Bourla. Sie bringe Pfizer in diesem wichtigen Therapiebereich voran. Pfizer selbst war in diesem Jahr mit einem eigenen Medikament zur Gewichtsreduktion in klinischen Studien gescheitert./mne/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 20,71 auf Tradegate (22. September 2025, 13:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um -1,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 117,89 Mrd..

Pfizer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,11USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 33,00USD was eine Bandbreite von +20,51 %/+59,07 % bedeutet.