dm sowie alverde NATURKOSMETIK, ALANA und dmBio nach erfolgreichen Re-Validierungen mit Spitzenwerten erneut als GREEN BRANDS Germany ausgezeichnet (FOTO)

Veitsbronn (ots) - Die dm-Unternehmenszentrale sowie die drei dm-Marken alverde

NATURKOSMETIK, ALANA Kindertextilien und dmBio wurden erneut erfolgreich

re-validiert und als GREEN BRANDS Germany ausgezeichnet. Im

Re-Validierungsverfahren konnte dm mit einem herausragenden Ergebnis den

Spitzenwert unter mehr als 50 bewerteten Dienstleistern aus sieben europäischen

Ländern erreichen.



"Die Jury konnte deutlich erkennen, dass dm die anspruchsvollen Kriterien der

GREEN BRAND Zertifizierung nicht nur erfüllt, sondern diese nun über Jahre

hinweg auf einem bemerkenswert hohen Niveau ausbaut. Mit seinen Eigenmarken

bietet dm seinen Kundinnen und Kunden eine glaubwürdige Auswahl nachhaltigerer

Produkte im Drogeriesegment", gratuliert Norbert Lux, Initiator und

Geschäftsführer der GREEN BRANDS Organisation GmbH.





Auch der Juryvorsitzende und Methodik-Partner Prof. Dr. Carsten Baumgarth vom

Institut für Nachhaltigkeit an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin,

kommentiert die Re-Validierungen von dm: "Die dm-Produktmarken sind nicht nur

ökologisch 'ausgezeichnet', sondern ermöglichen durch das Pricing, die

Reichweite sowie die Qualität und Markenstärke ein ökologisches Konsumverhalten

in der 'Masse'. Nur dadurch kann die notwendige Nachhaltigkeitstransformation

gelingen."



"Mit nachhaltigen Produkten für einen zukunftsfähigen Konsum gehen viele

Menschen den ersten Schritt hin zu einer lebenswerten Zukunft in ihrem ganz

eigenen Umfeld. Ein zukunftsfähiger Handel ist für den Erhalt unserer

natürlichen Lebensgrundlagen also unablässig. Die erfolgreichen Re-Validierungen

im GREEN-BRANDS-Verfahren sind Anerkennung für die täglichen Anstrengungen

vieler Kolleginnen und Kollegen, unsere Produkte, Dienstleistungen und unser

Handeln stärker mit der Natur in Einklang zu bringen", sagt Kerstin Erbe, als

dm-Geschäftsführerin verantwortlich für Produktmanagement und Nachhaltigkeit bei

dm.



dm ist nun bereits zum vierten Mal als GREEN BRAND Germany ausgezeichnet,

während die Marken ALANA und alverde NATURKOSMETIK bereits zum siebten Mal und

dmBio zum fünften Mal das GREEN BRAND Gütesiegel erhalten.



Zu GREEN BRANDS



GREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständige

Markenbewertungs-Organisation. Das GREEN BRAND Gütesiegel bestätigt als

eingetragene und geschützte EU-Gewährleistungsmarke für ökologische

Nachhaltigkeit, dass Waren und Dienstleistungen einen bestimmten - in der GREEN

BRANDS Satzung festgelegten - Qualitätsstandard erfüllen, welche sie in einem

unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren beweisen. Damit sichert

GREEN BRANDS den ausgezeichneten Marken Exklusivität und gewährleistet

überprüfte ökologische Nachhaltigkeit. Es wird an Marken und Unternehmen

vergeben, die sich für Nachhaltigkeit, Umwelt-/Klimaschutz und einen gesunden

Lebensstil einsetzen und dies in einer unabhängigen, strengen Zertifizierung

nachweisen. Die Jury setzt sich aus hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern

aus Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, Agenturen und Umweltverbänden zusammen und

verleiht in internationaler Zusammenarbeit mit unabhängigen Institutionen und

Gesellschaften im Umwelt-/Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-Bereich das GREEN

BRANDS Gütesiegel.



Pressekontakt:



Norbert L u x

GREEN BRANDS Organisation GmbH

Tel. +49 (0)911 97 99 599

E-Mail: mailto:office@green-brands.org Website: http://www.GREEN-BRANDS.org



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104598/6122458

OTS: GREEN BRANDS Organisation







