    dm sowie alverde NATURKOSMETIK, ALANA und dmBio nach erfolgreichen Re-Validierungen mit Spitzenwerten erneut als GREEN BRANDS Germany ausgezeichnet (FOTO)

    Veitsbronn (ots) - Die dm-Unternehmenszentrale sowie die drei dm-Marken alverde
    NATURKOSMETIK, ALANA Kindertextilien und dmBio wurden erneut erfolgreich
    re-validiert und als GREEN BRANDS Germany ausgezeichnet. Im
    Re-Validierungsverfahren konnte dm mit einem herausragenden Ergebnis den
    Spitzenwert unter mehr als 50 bewerteten Dienstleistern aus sieben europäischen
    Ländern erreichen.

    "Die Jury konnte deutlich erkennen, dass dm die anspruchsvollen Kriterien der
    GREEN BRAND Zertifizierung nicht nur erfüllt, sondern diese nun über Jahre
    hinweg auf einem bemerkenswert hohen Niveau ausbaut. Mit seinen Eigenmarken
    bietet dm seinen Kundinnen und Kunden eine glaubwürdige Auswahl nachhaltigerer
    Produkte im Drogeriesegment", gratuliert Norbert Lux, Initiator und
    Geschäftsführer der GREEN BRANDS Organisation GmbH.

    Auch der Juryvorsitzende und Methodik-Partner Prof. Dr. Carsten Baumgarth vom
    Institut für Nachhaltigkeit an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin,
    kommentiert die Re-Validierungen von dm: "Die dm-Produktmarken sind nicht nur
    ökologisch 'ausgezeichnet', sondern ermöglichen durch das Pricing, die
    Reichweite sowie die Qualität und Markenstärke ein ökologisches Konsumverhalten
    in der 'Masse'. Nur dadurch kann die notwendige Nachhaltigkeitstransformation
    gelingen."

    "Mit nachhaltigen Produkten für einen zukunftsfähigen Konsum gehen viele
    Menschen den ersten Schritt hin zu einer lebenswerten Zukunft in ihrem ganz
    eigenen Umfeld. Ein zukunftsfähiger Handel ist für den Erhalt unserer
    natürlichen Lebensgrundlagen also unablässig. Die erfolgreichen Re-Validierungen
    im GREEN-BRANDS-Verfahren sind Anerkennung für die täglichen Anstrengungen
    vieler Kolleginnen und Kollegen, unsere Produkte, Dienstleistungen und unser
    Handeln stärker mit der Natur in Einklang zu bringen", sagt Kerstin Erbe, als
    dm-Geschäftsführerin verantwortlich für Produktmanagement und Nachhaltigkeit bei
    dm.

    dm ist nun bereits zum vierten Mal als GREEN BRAND Germany ausgezeichnet,
    während die Marken ALANA und alverde NATURKOSMETIK bereits zum siebten Mal und
    dmBio zum fünften Mal das GREEN BRAND Gütesiegel erhalten.

    Zu GREEN BRANDS

    GREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständige
    Markenbewertungs-Organisation. Das GREEN BRAND Gütesiegel bestätigt als
    eingetragene und geschützte EU-Gewährleistungsmarke für ökologische
    Nachhaltigkeit, dass Waren und Dienstleistungen einen bestimmten - in der GREEN
    BRANDS Satzung festgelegten - Qualitätsstandard erfüllen, welche sie in einem
    unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren beweisen. Damit sichert
    GREEN BRANDS den ausgezeichneten Marken Exklusivität und gewährleistet
    überprüfte ökologische Nachhaltigkeit. Es wird an Marken und Unternehmen
    vergeben, die sich für Nachhaltigkeit, Umwelt-/Klimaschutz und einen gesunden
    Lebensstil einsetzen und dies in einer unabhängigen, strengen Zertifizierung
    nachweisen. Die Jury setzt sich aus hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern
    aus Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, Agenturen und Umweltverbänden zusammen und
    verleiht in internationaler Zusammenarbeit mit unabhängigen Institutionen und
    Gesellschaften im Umwelt-/Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-Bereich das GREEN
    BRANDS Gütesiegel.

    Pressekontakt:

    Norbert L u x
    GREEN BRANDS Organisation GmbH
    Tel. +49 (0)911 97 99 599
    E-Mail: mailto:office@green-brands.org Website: http://www.GREEN-BRANDS.org

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104598/6122458
    OTS: GREEN BRANDS Organisation




