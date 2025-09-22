dm sowie alverde NATURKOSMETIK, ALANA und dmBio nach erfolgreichen Re-Validierungen mit Spitzenwerten erneut als GREEN BRANDS Germany ausgezeichnet (FOTO)
Veitsbronn (ots) - Die dm-Unternehmenszentrale sowie die drei dm-Marken alverde
NATURKOSMETIK, ALANA Kindertextilien und dmBio wurden erneut erfolgreich
re-validiert und als GREEN BRANDS Germany ausgezeichnet. Im
Re-Validierungsverfahren konnte dm mit einem herausragenden Ergebnis den
Spitzenwert unter mehr als 50 bewerteten Dienstleistern aus sieben europäischen
Ländern erreichen.
"Die Jury konnte deutlich erkennen, dass dm die anspruchsvollen Kriterien der
GREEN BRAND Zertifizierung nicht nur erfüllt, sondern diese nun über Jahre
hinweg auf einem bemerkenswert hohen Niveau ausbaut. Mit seinen Eigenmarken
bietet dm seinen Kundinnen und Kunden eine glaubwürdige Auswahl nachhaltigerer
Produkte im Drogeriesegment", gratuliert Norbert Lux, Initiator und
Geschäftsführer der GREEN BRANDS Organisation GmbH.
NATURKOSMETIK, ALANA Kindertextilien und dmBio wurden erneut erfolgreich
re-validiert und als GREEN BRANDS Germany ausgezeichnet. Im
Re-Validierungsverfahren konnte dm mit einem herausragenden Ergebnis den
Spitzenwert unter mehr als 50 bewerteten Dienstleistern aus sieben europäischen
Ländern erreichen.
"Die Jury konnte deutlich erkennen, dass dm die anspruchsvollen Kriterien der
GREEN BRAND Zertifizierung nicht nur erfüllt, sondern diese nun über Jahre
hinweg auf einem bemerkenswert hohen Niveau ausbaut. Mit seinen Eigenmarken
bietet dm seinen Kundinnen und Kunden eine glaubwürdige Auswahl nachhaltigerer
Produkte im Drogeriesegment", gratuliert Norbert Lux, Initiator und
Geschäftsführer der GREEN BRANDS Organisation GmbH.
Auch der Juryvorsitzende und Methodik-Partner Prof. Dr. Carsten Baumgarth vom
Institut für Nachhaltigkeit an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin,
kommentiert die Re-Validierungen von dm: "Die dm-Produktmarken sind nicht nur
ökologisch 'ausgezeichnet', sondern ermöglichen durch das Pricing, die
Reichweite sowie die Qualität und Markenstärke ein ökologisches Konsumverhalten
in der 'Masse'. Nur dadurch kann die notwendige Nachhaltigkeitstransformation
gelingen."
"Mit nachhaltigen Produkten für einen zukunftsfähigen Konsum gehen viele
Menschen den ersten Schritt hin zu einer lebenswerten Zukunft in ihrem ganz
eigenen Umfeld. Ein zukunftsfähiger Handel ist für den Erhalt unserer
natürlichen Lebensgrundlagen also unablässig. Die erfolgreichen Re-Validierungen
im GREEN-BRANDS-Verfahren sind Anerkennung für die täglichen Anstrengungen
vieler Kolleginnen und Kollegen, unsere Produkte, Dienstleistungen und unser
Handeln stärker mit der Natur in Einklang zu bringen", sagt Kerstin Erbe, als
dm-Geschäftsführerin verantwortlich für Produktmanagement und Nachhaltigkeit bei
dm.
dm ist nun bereits zum vierten Mal als GREEN BRAND Germany ausgezeichnet,
während die Marken ALANA und alverde NATURKOSMETIK bereits zum siebten Mal und
dmBio zum fünften Mal das GREEN BRAND Gütesiegel erhalten.
Zu GREEN BRANDS
GREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständige
Markenbewertungs-Organisation. Das GREEN BRAND Gütesiegel bestätigt als
eingetragene und geschützte EU-Gewährleistungsmarke für ökologische
Nachhaltigkeit, dass Waren und Dienstleistungen einen bestimmten - in der GREEN
BRANDS Satzung festgelegten - Qualitätsstandard erfüllen, welche sie in einem
unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren beweisen. Damit sichert
GREEN BRANDS den ausgezeichneten Marken Exklusivität und gewährleistet
überprüfte ökologische Nachhaltigkeit. Es wird an Marken und Unternehmen
vergeben, die sich für Nachhaltigkeit, Umwelt-/Klimaschutz und einen gesunden
Lebensstil einsetzen und dies in einer unabhängigen, strengen Zertifizierung
nachweisen. Die Jury setzt sich aus hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, Agenturen und Umweltverbänden zusammen und
verleiht in internationaler Zusammenarbeit mit unabhängigen Institutionen und
Gesellschaften im Umwelt-/Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-Bereich das GREEN
BRANDS Gütesiegel.
Pressekontakt:
Norbert L u x
GREEN BRANDS Organisation GmbH
Tel. +49 (0)911 97 99 599
E-Mail: mailto:office@green-brands.org Website: http://www.GREEN-BRANDS.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104598/6122458
OTS: GREEN BRANDS Organisation
Institut für Nachhaltigkeit an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin,
kommentiert die Re-Validierungen von dm: "Die dm-Produktmarken sind nicht nur
ökologisch 'ausgezeichnet', sondern ermöglichen durch das Pricing, die
Reichweite sowie die Qualität und Markenstärke ein ökologisches Konsumverhalten
in der 'Masse'. Nur dadurch kann die notwendige Nachhaltigkeitstransformation
gelingen."
"Mit nachhaltigen Produkten für einen zukunftsfähigen Konsum gehen viele
Menschen den ersten Schritt hin zu einer lebenswerten Zukunft in ihrem ganz
eigenen Umfeld. Ein zukunftsfähiger Handel ist für den Erhalt unserer
natürlichen Lebensgrundlagen also unablässig. Die erfolgreichen Re-Validierungen
im GREEN-BRANDS-Verfahren sind Anerkennung für die täglichen Anstrengungen
vieler Kolleginnen und Kollegen, unsere Produkte, Dienstleistungen und unser
Handeln stärker mit der Natur in Einklang zu bringen", sagt Kerstin Erbe, als
dm-Geschäftsführerin verantwortlich für Produktmanagement und Nachhaltigkeit bei
dm.
dm ist nun bereits zum vierten Mal als GREEN BRAND Germany ausgezeichnet,
während die Marken ALANA und alverde NATURKOSMETIK bereits zum siebten Mal und
dmBio zum fünften Mal das GREEN BRAND Gütesiegel erhalten.
Zu GREEN BRANDS
GREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständige
Markenbewertungs-Organisation. Das GREEN BRAND Gütesiegel bestätigt als
eingetragene und geschützte EU-Gewährleistungsmarke für ökologische
Nachhaltigkeit, dass Waren und Dienstleistungen einen bestimmten - in der GREEN
BRANDS Satzung festgelegten - Qualitätsstandard erfüllen, welche sie in einem
unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren beweisen. Damit sichert
GREEN BRANDS den ausgezeichneten Marken Exklusivität und gewährleistet
überprüfte ökologische Nachhaltigkeit. Es wird an Marken und Unternehmen
vergeben, die sich für Nachhaltigkeit, Umwelt-/Klimaschutz und einen gesunden
Lebensstil einsetzen und dies in einer unabhängigen, strengen Zertifizierung
nachweisen. Die Jury setzt sich aus hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, Agenturen und Umweltverbänden zusammen und
verleiht in internationaler Zusammenarbeit mit unabhängigen Institutionen und
Gesellschaften im Umwelt-/Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-Bereich das GREEN
BRANDS Gütesiegel.
Pressekontakt:
Norbert L u x
GREEN BRANDS Organisation GmbH
Tel. +49 (0)911 97 99 599
E-Mail: mailto:office@green-brands.org Website: http://www.GREEN-BRANDS.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104598/6122458
OTS: GREEN BRANDS Organisation
Autor folgen