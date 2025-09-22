    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trading.de entwickelt kostenlosen Trading Simulator (FOTO)

    Larnaca (ots) - Die beliebte Trading-Website Trading.de hat den eigenen Trading
    Simulator veröffentlicht. Das browserbasierte Tool erlaubt es in Zukunft, das
    Trading vollkommen risikofrei zu üben. Gehandelt wird ausschließlich mit
    virtuellem Kapital, während Echtzeitdaten und realistische Marktbedingungen
    nachgebildet werden. So bekommen Trader die Chance, realitätsnah und dennoch
    risikofrei ihre Strategien zu entwickeln, um später profitabel an den Märkten zu
    agieren.

    Der Simulator ist kostenlos, ohne Registrierung sofort verfügbar und deckt die
    wichtigsten Märkte ab: Forex, Aktien, Krypto, Rohstoffe und Indizes. Damit
    entsteht ein praxisnahes Umfeld für Einsteiger und Fortgeschrittene, die
    Strategien testen und Erfahrungen sammeln möchten.

    Mit dem Trading Simulator erweitert Trading.de das Angebot und schafft eine
    spannende Ergänzung zur umfassenden Trading.de Ausbildung:

    Was ist der Trading.de Simulator?

    Der Trading.de Simulator (https://trading.de/simulator/) bildet den Börsenhandel
    realitätsnah ab. Statt echtem Kapital wird ein virtuelles Guthaben genutzt.
    Dieses sogenannte Paper Trading ermöglicht es, Handelsideen zu prüfen,
    Marktmechanismen kennenzulernen und Routinen aufzubauen - ohne finanzielles
    Risiko.

    Zu den zentralen Funktionen gehören integrierte TradingView-Charts, variable
    Spreads und ein Echtzeit-Datenfeed. Mehr als 100 Indikatoren stehen für Analysen
    bereit. Orderarten wie Market, Limit, Stop oder Take Profit lassen sich flexibel
    einsetzen. Auch eine Backtesting-Engine für automatisierte Strategien ist
    integriert.

    Der Simulator ist nicht an einen Broker gebunden und funktioniert sofort im
    Browser. Im Gastmodus bleiben Sitzungen bis zu drei Wochen aktiv. Optional kann
    ein Konto erstellt werden, um Fortschritte zu speichern.

    Trading.de-Gründer Andre Witzel beschreibt das Angebot: "Der Simulator ist ein
    realistisches Abbild des Börsenhandels, ohne echtes Geld einsetzen zu müssen."

    -> Hier gelangen Sie direkt zum Trading Simulator
    (https://trading.de/simulator/)

    Welche Vorteile hat der Trading.de Simulator?

    Der größte Vorteil des Trading.de Simulators liegt wohl im risikofreien Üben.
    Fehler sind erlaubt und führen zu keinen Verlusten. Die Simulation bleibt
    dennoch realistisch durch Kurse, Spreads und Orderausführungen in Echtzeit.

    Ein weiterer Vorteil: es ist keine Anmeldung erforderlich. Das Tool funktioniert
    sofort, unabhängig vom Endgerät. Damit entfällt der Aufwand klassischer
    Broker-Demokonten, die meist eine Registrierung erfordern.

    Die Vorteile im Überblick:

    - Kostenlos und sofort nutzbar, ohne Anmeldung
    - Paper Trading mit virtuellem Guthaben von 100.000 Euro
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Trading.de entwickelt kostenlosen Trading Simulator (FOTO) Die beliebte Trading-Website Trading.de hat den eigenen Trading Simulator veröffentlicht. Das browserbasierte Tool erlaubt es in Zukunft, das Trading vollkommen risikofrei zu üben. Gehandelt wird ausschließlich mit virtuellem Kapital, während …