Trading.de entwickelt kostenlosen Trading Simulator (FOTO)
Larnaca (ots) - Die beliebte Trading-Website Trading.de hat den eigenen Trading
Simulator veröffentlicht. Das browserbasierte Tool erlaubt es in Zukunft, das
Trading vollkommen risikofrei zu üben. Gehandelt wird ausschließlich mit
virtuellem Kapital, während Echtzeitdaten und realistische Marktbedingungen
nachgebildet werden. So bekommen Trader die Chance, realitätsnah und dennoch
risikofrei ihre Strategien zu entwickeln, um später profitabel an den Märkten zu
agieren.
Der Simulator ist kostenlos, ohne Registrierung sofort verfügbar und deckt die
wichtigsten Märkte ab: Forex, Aktien, Krypto, Rohstoffe und Indizes. Damit
entsteht ein praxisnahes Umfeld für Einsteiger und Fortgeschrittene, die
Strategien testen und Erfahrungen sammeln möchten.
Simulator veröffentlicht. Das browserbasierte Tool erlaubt es in Zukunft, das
Trading vollkommen risikofrei zu üben. Gehandelt wird ausschließlich mit
virtuellem Kapital, während Echtzeitdaten und realistische Marktbedingungen
nachgebildet werden. So bekommen Trader die Chance, realitätsnah und dennoch
risikofrei ihre Strategien zu entwickeln, um später profitabel an den Märkten zu
agieren.
Der Simulator ist kostenlos, ohne Registrierung sofort verfügbar und deckt die
wichtigsten Märkte ab: Forex, Aktien, Krypto, Rohstoffe und Indizes. Damit
entsteht ein praxisnahes Umfeld für Einsteiger und Fortgeschrittene, die
Strategien testen und Erfahrungen sammeln möchten.
Mit dem Trading Simulator erweitert Trading.de das Angebot und schafft eine
spannende Ergänzung zur umfassenden Trading.de Ausbildung:
Was ist der Trading.de Simulator?
Der Trading.de Simulator (https://trading.de/simulator/) bildet den Börsenhandel
realitätsnah ab. Statt echtem Kapital wird ein virtuelles Guthaben genutzt.
Dieses sogenannte Paper Trading ermöglicht es, Handelsideen zu prüfen,
Marktmechanismen kennenzulernen und Routinen aufzubauen - ohne finanzielles
Risiko.
Zu den zentralen Funktionen gehören integrierte TradingView-Charts, variable
Spreads und ein Echtzeit-Datenfeed. Mehr als 100 Indikatoren stehen für Analysen
bereit. Orderarten wie Market, Limit, Stop oder Take Profit lassen sich flexibel
einsetzen. Auch eine Backtesting-Engine für automatisierte Strategien ist
integriert.
Der Simulator ist nicht an einen Broker gebunden und funktioniert sofort im
Browser. Im Gastmodus bleiben Sitzungen bis zu drei Wochen aktiv. Optional kann
ein Konto erstellt werden, um Fortschritte zu speichern.
Trading.de-Gründer Andre Witzel beschreibt das Angebot: "Der Simulator ist ein
realistisches Abbild des Börsenhandels, ohne echtes Geld einsetzen zu müssen."
-> Hier gelangen Sie direkt zum Trading Simulator
(https://trading.de/simulator/)
Welche Vorteile hat der Trading.de Simulator?
Der größte Vorteil des Trading.de Simulators liegt wohl im risikofreien Üben.
Fehler sind erlaubt und führen zu keinen Verlusten. Die Simulation bleibt
dennoch realistisch durch Kurse, Spreads und Orderausführungen in Echtzeit.
Ein weiterer Vorteil: es ist keine Anmeldung erforderlich. Das Tool funktioniert
sofort, unabhängig vom Endgerät. Damit entfällt der Aufwand klassischer
Broker-Demokonten, die meist eine Registrierung erfordern.
Die Vorteile im Überblick:
- Kostenlos und sofort nutzbar, ohne Anmeldung
- Paper Trading mit virtuellem Guthaben von 100.000 Euro
spannende Ergänzung zur umfassenden Trading.de Ausbildung:
Was ist der Trading.de Simulator?
Der Trading.de Simulator (https://trading.de/simulator/) bildet den Börsenhandel
realitätsnah ab. Statt echtem Kapital wird ein virtuelles Guthaben genutzt.
Dieses sogenannte Paper Trading ermöglicht es, Handelsideen zu prüfen,
Marktmechanismen kennenzulernen und Routinen aufzubauen - ohne finanzielles
Risiko.
Zu den zentralen Funktionen gehören integrierte TradingView-Charts, variable
Spreads und ein Echtzeit-Datenfeed. Mehr als 100 Indikatoren stehen für Analysen
bereit. Orderarten wie Market, Limit, Stop oder Take Profit lassen sich flexibel
einsetzen. Auch eine Backtesting-Engine für automatisierte Strategien ist
integriert.
Der Simulator ist nicht an einen Broker gebunden und funktioniert sofort im
Browser. Im Gastmodus bleiben Sitzungen bis zu drei Wochen aktiv. Optional kann
ein Konto erstellt werden, um Fortschritte zu speichern.
Trading.de-Gründer Andre Witzel beschreibt das Angebot: "Der Simulator ist ein
realistisches Abbild des Börsenhandels, ohne echtes Geld einsetzen zu müssen."
-> Hier gelangen Sie direkt zum Trading Simulator
(https://trading.de/simulator/)
Welche Vorteile hat der Trading.de Simulator?
Der größte Vorteil des Trading.de Simulators liegt wohl im risikofreien Üben.
Fehler sind erlaubt und führen zu keinen Verlusten. Die Simulation bleibt
dennoch realistisch durch Kurse, Spreads und Orderausführungen in Echtzeit.
Ein weiterer Vorteil: es ist keine Anmeldung erforderlich. Das Tool funktioniert
sofort, unabhängig vom Endgerät. Damit entfällt der Aufwand klassischer
Broker-Demokonten, die meist eine Registrierung erfordern.
Die Vorteile im Überblick:
- Kostenlos und sofort nutzbar, ohne Anmeldung
- Paper Trading mit virtuellem Guthaben von 100.000 Euro
Autor folgen