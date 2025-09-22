Trading.de entwickelt kostenlosen Trading Simulator (FOTO)

Larnaca (ots) - Die beliebte Trading-Website Trading.de hat den eigenen Trading

Simulator veröffentlicht. Das browserbasierte Tool erlaubt es in Zukunft, das

Trading vollkommen risikofrei zu üben. Gehandelt wird ausschließlich mit

virtuellem Kapital, während Echtzeitdaten und realistische Marktbedingungen

nachgebildet werden. So bekommen Trader die Chance, realitätsnah und dennoch

risikofrei ihre Strategien zu entwickeln, um später profitabel an den Märkten zu

agieren.



Der Simulator ist kostenlos, ohne Registrierung sofort verfügbar und deckt die

wichtigsten Märkte ab: Forex, Aktien, Krypto, Rohstoffe und Indizes. Damit

entsteht ein praxisnahes Umfeld für Einsteiger und Fortgeschrittene, die

Strategien testen und Erfahrungen sammeln möchten.





Mit dem Trading Simulator erweitert Trading.de das Angebot und schafft einespannende Ergänzung zur umfassenden Trading.de Ausbildung:Was ist der Trading.de Simulator?Der Trading.de Simulator (https://trading.de/simulator/) bildet den Börsenhandelrealitätsnah ab. Statt echtem Kapital wird ein virtuelles Guthaben genutzt.Dieses sogenannte Paper Trading ermöglicht es, Handelsideen zu prüfen,Marktmechanismen kennenzulernen und Routinen aufzubauen - ohne finanziellesRisiko.Zu den zentralen Funktionen gehören integrierte TradingView-Charts, variableSpreads und ein Echtzeit-Datenfeed. Mehr als 100 Indikatoren stehen für Analysenbereit. Orderarten wie Market, Limit, Stop oder Take Profit lassen sich flexibeleinsetzen. Auch eine Backtesting-Engine für automatisierte Strategien istintegriert.Der Simulator ist nicht an einen Broker gebunden und funktioniert sofort imBrowser. Im Gastmodus bleiben Sitzungen bis zu drei Wochen aktiv. Optional kannein Konto erstellt werden, um Fortschritte zu speichern.Trading.de-Gründer Andre Witzel beschreibt das Angebot: "Der Simulator ist einrealistisches Abbild des Börsenhandels, ohne echtes Geld einsetzen zu müssen."-> Hier gelangen Sie direkt zum Trading Simulator(https://trading.de/simulator/)Welche Vorteile hat der Trading.de Simulator?Der größte Vorteil des Trading.de Simulators liegt wohl im risikofreien Üben.Fehler sind erlaubt und führen zu keinen Verlusten. Die Simulation bleibtdennoch realistisch durch Kurse, Spreads und Orderausführungen in Echtzeit.Ein weiterer Vorteil: es ist keine Anmeldung erforderlich. Das Tool funktioniertsofort, unabhängig vom Endgerät. Damit entfällt der Aufwand klassischerBroker-Demokonten, die meist eine Registrierung erfordern.Die Vorteile im Überblick:- Kostenlos und sofort nutzbar, ohne Anmeldung- Paper Trading mit virtuellem Guthaben von 100.000 Euro