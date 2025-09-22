496,22 Km/h: Das schnellste Auto der Welt ist ein BYD!

Auf dem Hochgeschwindigkeitsoval im niedersächsischen Papenburg saß der deutsche Rennfahrer Marc Basseng am Steuer des Yangwang. Dank optimalem Winds, trockener Strecke und fein abgestimmter Technik trieb Basseng den Stromer auf atemberaubende 496 km/h.

Mit 496,22 km/h hat der chinesische Hersteller BYD gemeinsam mit seiner Luxus-Tochter Yangwang die bisherige Bestmarke im Tempowettlauf der Hypercars geknackt. Damit zieht der Yangwang U9X am Bugatti Chiron vorbei und sorgt für Schlagzeilen rund um die Welt.

BYD nutzt den Rekord gezielt als Symbol für technologische Eigenständigkeit: 99 Prozent der Komponenten stammen aus eigener Produktion. Innerhalb von nur vier Jahren entstand so nicht nur ein Temporekordwagen, sondern eine ganze Luxusmarke mit Extremsportwagen-Potenzial.

Vier Elektromotoren mit insgesamt 2.176 kW (rund 3.000 PS) treiben den U9X an, unterstützt von BYDs eigener Blade-Batterie. "400 km/h sind noch einfach, darüber hinaus beginnt der wahre Grenzbereich für Mensch und Material", sagte Basseng laut Handelsblatt. Die Spezialreifen von Giti werden nach jeder extremen Fahrt gewechselt.

Die Kleinserie des U9X ist streng limitiert auf 30 Exemplare, individuell gefertigt und ausschließlich für Rennstrecken gedacht. Preise sind noch geheim, die Nachfrage jedoch deutlich höher als das Angebot. Wer weniger Exklusivität sucht, kann auf den straßenzugelassenen U9 mit rund 1.300 PS und über 300 km/h zurückgreifen. Dieses Modell ist in China ab etwa 1,68 Millionen Yuan, (215.000 Euro) zu haben.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,35 % und einem Kurs von 11,98EUR auf Tradegate (22. September 2025, 13:55 Uhr) gehandelt.





