JPMORGAN stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 79 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Softdrink-Hersteller sei nicht immun gegen einen Wachstumsabschwung, aber im Branchenvergleich immer noch besser dran, schrieb Andrea Teixeira am Montag im Nachgang der "All-Stars Conference" der Bank./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:23 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 56,46EUR auf Tradegate (22. September 2025, 13:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Andrea Teixeira
Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 79
Kursziel alt: 79
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
