JPMORGAN stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 79 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Softdrink-Hersteller sei nicht immun gegen einen Wachstumsabschwung, aber im Branchenvergleich immer noch besser dran, schrieb Andrea Teixeira am Montag im Nachgang der "All-Stars Conference" der Bank./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:23 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:23 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 56,46EUR auf Tradegate (22. September 2025, 13:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Andrea Teixeira

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79

Kursziel alt: 79

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

