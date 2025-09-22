Quimbaya Gold beordert zweites Bohrgerät auf das Tahami South-Projekt!

Das Unternehmen, über das Goldinvest bereits seit Anfang des Jahres berichtet, erkundet systematisch sein Tahami-Projekt (100% Quimbaya), das unmittelbar an die Segovia-Liegenschaft des Nachbarn Aris Mining grenzt, der mittlerweile über eine Marktkapitalisierung von mehr als 2,7 Mrd. CAD verfügt! Die Wette dabei ist, dass sich die dort beobachtete und abgebaute Goldmineralisierung auch auf das Projektgelände von Quimbaya erstreckt – wofür das Unternehmen von CEO Alexandre P. Boivin an der Oberfläche bereits Hinweise entdeckte.

Interessante Neuigkeiten bei Quimbaya Gold (CSE QIM / WKN A3DT3C) ! Das Unternehmen meldet, dass man ein zweites Bohrgerät auf das Goldprojekt Tahami South in Kolumbien beordert hat. In der Regel erfolgt so ein Schritt nicht ohne Grund…

Jetzt kam gerade über den Ticker, dass Quimbaya ein zweites Bohrgerät geordert hat, um das auf erst einmal 4.000 Meter ausgelegte Bohrprogramm zu beschleunigen. Natürlich will man damit vom positiven Umfeld in Kolumbien aber auch vom aktuell extrem heißen Goldmarkt profitieren. Andererseits wies Herr Boivin anlässlich der heutigen Pressemitteilung aber auch darauf hin, dass man während des Bohrprogramms „erste, positive Beobachtungen“ auf Tahami South gemacht habe.

Natürlich lässt sich nur vermuten, was der Quimbaya-CEO damit genau meint – günstige Mineralisierung, Pfadfinderelemente für Gold (Achtung, reine Spekulation) –, doch bewerten wir den Schritt, ein zweites Bohrgerät einzusetzen als vielversprechenden Hinweis. Wir werden auf jeden Fall am Ball bleiben!

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.