Conti: Neues Spinoff am Start

Der Spin ist jetzt vollzogen. In den letzten Jahren gab es schon eine ganze Reihe von Abspaltungen. Im Angebot hat Aumovio mit Sitz in Frankfurt unter anderem Bremsen, Fahrwerke, Fahrzeugelektronik, Sensoren, Komponenten für das assistierte und automatisierte Fahren etc.. Im Kern zählt der Bereich rund 92.000 Beschäftigte – fast die Hälfte der Conti-Belegschaft. Der Umsatz lag im vergangenen Jahr bei 19,4 Milliarden Euro. Der Spinoff von Aumovio reiht sich ein in den tiefgreifenden Umbau von Continental. Jetzt will sich Conti auch noch von der Kunststoff-Techniksparte Contitech trennen. Gedacht ist ein Verkauf. 2021 hatten die Hannoveraner bereits die Antriebssparte Vitesco abgegeben, die mittlerweile im Schaeffler-Konzern aufgegangen ist.

Letztlich soll nur das Reifengeschäft bei Conti bleiben. Investoren, beispielsweise Private-Equity, könnten getrennten Konzernteilen auch mehr Wert beimessen. Großaktionär ist bei beiden Konzernen zunächst weiter mit je 46% der Anteile die Industriellenfamilie Schaeffler. Contis Autozuliefergeschäft schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Zuletzt hatte der nach Umsatz ehemals größte Konzernteil aber etwas mehr verdient. Der Umsatz sackte im zweiten Quartal wegen der stockenden weltweiten Autoproduktion um 5% ab, doch es blieb mehr als Gewinn hängen. Zu verdanken ist das unter anderem Kostensenkungen und Preiserhöhungen.

Der Sparkurs wurde zuletzt nochmals verschärft: Mehr als 10.000 Stellen fallen weg, jeweils rund zur Hälfte in der Verwaltung sowie Forschung und Entwicklung. Der von Continental abgespaltene Autozulieferer Aumovio ist mit einer Marktkapitalisierung von 3,5 Milliarden in den Frankfurter Handel gestartet. Die bereinigte Ebit-Marge von zuletzt 2,7% soll sich verdreifachen. Mittelfristig sollen 10 bis 30% vom Ergebnis ausgeschüttet werden. Der Spinoff ist Teil der Neurordnung von Europas Autoindustrie, die mit US-Zöllen, verschärftem Wettbewerb aus China und hohen Arbeits- und Energiekosten in Europa kämpft. Aumovio steuert gegen. Conti, ZF Friedrichshafen und Bosch schließen Fabriken, während Hersteller wie Audi und Porsche ihre Produktpaletten überarbeiten und zusätzlich Kosten senken. Aumovio begann den Handel mit einem Kurs von 35 Euro.