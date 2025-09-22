Börsen Update
Börsen Update Europa - 22.09. - FTSE Athex 20 stark +2,44 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 23.482,59 PKT und verliert bisher -0,74 %.
Top-Werte: GEA Group +3,29 %, Scout24 +2,44 %, Siemens Energy +0,96 %
Flop-Werte: Porsche Holding SE -6,24 %, Volkswagen (VW) Vz -5,43 %, Commerzbank -2,74 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.257,32 PKT und steigt um +0,16 %.
Top-Werte: RENK Group +5,74 %, HENSOLDT +4,56 %, AIXTRON +3,40 %
Flop-Werte: Porsche AG -4,15 %, Stroeer -2,87 %, TRATON -2,27 %
Der TecDAX steht bei 3.620,40 PKT und verliert bisher -0,26 %.
Top-Werte: HENSOLDT +4,56 %, AIXTRON +3,40 %, Carl Zeiss Meditec +2,14 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -5,77 %, Deutsche Telekom -2,49 %, PNE -2,21 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.439,90 PKT und verliert bisher -0,47 %.
Top-Werte: ASML Holding +3,36 %, Enel +0,98 %, Siemens Energy +0,96 %
Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -5,43 %, BBVA -3,55 %, Deutsche Telekom -2,49 %
Der ATX steht aktuell (13:59:40) bei 4.614,97 PKT und fällt um -1,09 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,05 %, Verbund Akt.(A) +1,05 %, Andritz +0,84 %
Flop-Werte: PORR -2,75 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,47 %, voestalpine -1,28 %
Der SMI steht bei 12.161,21 PKT und gewinnt bisher +0,31 %.
Top-Werte: Roche Holding +2,19 %, Alcon +0,79 %, Novartis +0,42 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -1,12 %, Amrize -1,04 %, Logitech International -1,03 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.839,66 PKT und fällt um -0,39 %.
Top-Werte: LEGRAND +1,09 %, Euronext +1,02 %, Thales +0,89 %
Flop-Werte: Stellantis -2,65 %, Capgemini -1,77 %, Societe Generale -1,75 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.646,12 PKT und fällt um -0,08 %.
Top-Werte: Getinge (B) +1,51 %, AstraZeneca +1,18 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,09 %
Flop-Werte: Telia Company -1,63 %, Skanska (B) -1,27 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,25 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.030,00 PKT und gewinnt bisher +2,44 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +2,38 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,76 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,67 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,12 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,50 %, Coca-Cola HBC -0,48 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.