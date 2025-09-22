Börsen Update Europa - 22.09. - FTSE Athex 20 stark +2,44 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.257,32 PKT und steigt um +0,16 %. Top-Werte: RENK Group +5,74 %, HENSOLDT +4,56 %, AIXTRON +3,40 % Flop-Werte: Porsche AG -4,15 %, Stroeer -2,87 %, TRATON -2,27 %

Der DAX steht bei 23.482,59 PKT und verliert bisher -0,74 %. Top-Werte: GEA Group +3,29 %, Scout24 +2,44 %, Siemens Energy +0,96 % Flop-Werte: Porsche Holding SE -6,24 %, Volkswagen (VW) Vz -5,43 %, Commerzbank -2,74 %

Der TecDAX steht bei 3.620,40 PKT und verliert bisher -0,26 %.

Top-Werte: HENSOLDT +4,56 %, AIXTRON +3,40 %, Carl Zeiss Meditec +2,14 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -5,77 %, Deutsche Telekom -2,49 %, PNE -2,21 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.439,90 PKT und verliert bisher -0,47 %.

Top-Werte: ASML Holding +3,36 %, Enel +0,98 %, Siemens Energy +0,96 %

Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -5,43 %, BBVA -3,55 %, Deutsche Telekom -2,49 %

Der ATX steht aktuell (13:59:40) bei 4.614,97 PKT und fällt um -1,09 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,05 %, Verbund Akt.(A) +1,05 %, Andritz +0,84 %

Flop-Werte: PORR -2,75 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,47 %, voestalpine -1,28 %

Der SMI steht bei 12.161,21 PKT und gewinnt bisher +0,31 %.

Top-Werte: Roche Holding +2,19 %, Alcon +0,79 %, Novartis +0,42 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -1,12 %, Amrize -1,04 %, Logitech International -1,03 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.839,66 PKT und fällt um -0,39 %.

Top-Werte: LEGRAND +1,09 %, Euronext +1,02 %, Thales +0,89 %

Flop-Werte: Stellantis -2,65 %, Capgemini -1,77 %, Societe Generale -1,75 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.646,12 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: Getinge (B) +1,51 %, AstraZeneca +1,18 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,09 %

Flop-Werte: Telia Company -1,63 %, Skanska (B) -1,27 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,25 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.030,00 PKT und gewinnt bisher +2,44 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +2,38 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,76 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,67 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,12 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,50 %, Coca-Cola HBC -0,48 %