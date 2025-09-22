VT Markets bringt Markenfilm heraus, um gemeinsame Werte mit Newcastle United vorzustellen und den Start in das zweite Jahr ihrer Partnerschaft zu feiern

Der Film beleuchtet die Entwicklung der Partnerschaft zwischen VT Markets und Newcastle United, die nun in ihr zweites Jahr geht, und präsentiert die gemeinsamen Werte, die auf dem Spielfeld, aber auch in der Welt des Handels wichtige Erfolgsfaktoren darstellen.

SYDNEY, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- VT Markets , ein führender Multi-Asset-Broker, feiert den Erfolg seiner laufenden Partnerschaft mit Newcastle United und markiert den Beginn der neuen Fußballsaison mit der Veröffentlichung seines neuesten Markenfilms.

Mit dem Titel „Together, Into Tomorrow" unterstreicht der Markenfilm die Stärke der Partnerschaft zwischen VT Markets und Newcastle United und zeigt auf, wie diese Kernwerte den Erfolg im Fußball und in der Finanzwelt vorantreiben. Diese Zusammenarbeit hat bereits die Reichweite beider Marken vergrößert, das Engagement erhöht, neue Zielgruppen angesprochen und so eine nachhaltige Wirkung erzielt.

Dandelyn Koh, Global Brand and PR Lead bei VT Markets, erklärt: „Wir feiern das zweite Jahr unserer Partnerschaft mit Newcastle United, und dieser neue Markenfilm bringt die Kernwerte, die unsere beiden Marken antreiben, perfekt zum Ausdruck: Geschwindigkeit, Präzision und Strategie. Bei VT Markets konzentrieren wir uns darauf, unsere Kunden mit Ressourcen und Wissen auszustatten, damit sie in der schnelllebigen Welt des Handels sichere und fundierte Entscheidungen treffen können – ebenso wie die Spieler des NUFC auf dem Spielfeld. Dieser Meilenstein ist erst der Anfang, und wir freuen uns auf die weitere Entwicklung dieser starken Partnerschaft."

Der Film zieht Parallelen zwischen Fußball und Handel und veranschaulicht, wie wichtig schnelles strategisches Denken in beiden Bereichen ist. Die Einblicke und Ressourcen von VT Markets, die der Intuition eines Spielers ähneln, befähigen Trader, in dem schnelllebigen Marktumfeld die Nase vorn zu haben.

Auch im zweiten Jahr der Partnerschaft ist VT Markets bestrebt, seine Kunden mit den erforderlichen Tools, Kenntnissen und Einblicken für den Erfolg in der dynamischen Welt des Handels auszustatten.

Der vollständige Markenfilm „Together, Into Tomorrow" kann hier abgerufen werden.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2776347/Together__Into_Tomorrow____VT_Markets_x_Newcastle_United.mp4

