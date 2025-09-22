Zebra Technologies: Automatisierung steigert Produktivität um 20%
Automatisierung revolutioniert die Arbeitswelt und verspricht enorme Produktivitätssteigerungen und finanzielle Vorteile für Unternehmen weltweit.
- Eine Studie von Zebra Technologies und Oxford Economics zeigt, dass die Automatisierung von Arbeitsabläufen die Produktivität um 20 % steigert.
- Einzelhändler berichteten von einer Steigerung der Kundenzufriedenheit um 21 %, während Hersteller eine Produktivitätssteigerung von 19 % und T&L-Unternehmen von 21 % verzeichneten.
- Die 20 größten Unternehmen der Forbes Global 2000 könnten durch verbesserte Frontline-Arbeitsabläufe im Schnitt rund 3 Milliarden US-Dollar mehr Umsatz und 120 Millionen US-Dollar zusätzliche Gewinne erzielen.
- KI wird in verschiedenen Bereichen wie Bestandsmanagement und prädiktiven Analysen eingesetzt, während Technologien wie RFID und maschinelles Sehen die Effizienz erhöhen.
- Zebras neue Markenbotschaft „Better Every Day“ betont das Engagement, Unternehmen durch KI und Automatisierung zu unterstützen und deren Arbeitsweisen zu verbessern.
- Die Studie basiert auf Befragungen von 1.000 Führungskräften aus den Bereichen Einzelhandel, Fertigung sowie Transport und Logistik in mehreren Ländern.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Zebra Technologies (A) ist am 28.10.2025.
Der Kurs von Zebra Technologies (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 269,55EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,61 %
im Minus.
Der Index S&P 500 stand zu diesem Zeitpunkt bei 6.644,37PKT (-0,32 %).
