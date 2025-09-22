Hier können Anleger jetzt noch zuschlagen!

Technologieunternehmen dominieren auch in diesem Jahr

Angetrieben von den Entwicklungen um Künstliche Intelligenz geben am Aktienmarkt auch in diesem Jahr Technologiewerte den Ton hat. Mit einem Plus von 17,2 Prozent liegt der Nasdaq 100 klar über dem US-Gesamtmarktindex S&P 500, der bislang Zuwächse von 13,3 Prozent verzeichnet hat.

Die Schattenseite der anhaltenden Tech-Rallye sind jedoch die hohen Bewertungen. Während das Kurs-Gewinn-Verhältnis für den S&P 500 laut Wall Street Journal aktuell bei 25,3 liegt, werden Nasdaq-Unternehmen bereits mit dem 32,7-Fachen ihrer Gewinne bewertet. Beides liegt deutlich über den historischen Mittelwerten.

Hier sehen die Experten von Jefferies noch Nachholpotenzial

Angesichts wachsender Bewertungsrisiken rät das Research-Haus Jefferies Anlegerinnen und Anlegern daher, sich jetzt verstärkt außerhalb der Technologiebranche umzusehen – und hat hierfür eine Liste mit vielversprechenden Werten aus anderen Sektoren zusammengestellt.

Mit einem Plus von knapp einem Prozent laufen defensive Konsumgüterwerte gemessen am Branchen-ETF Consumer Staples in diesem Jahr dem Gesamtmarkt ebenso her wie zyklische Konsumgüter (Consumer Discretionary ETF) mit einem Kurswachstum von 7,6 Prozent.

Aus diesen Bereichen empfiehlt Jefferies den Elektronikeinzelhändler BestBuy (-15,8 Prozent), Sportartikelhersteller Nike (-6,3 Prozent) und Restaurantbetreiber McDonald's (+4,3 Prozent) zum Kauf. Als Katalysatoren für BestBuy nennen die Expertinnen und Experten die Einstellung des Supports für Windows 10 sowie den Verkaufsstart der Switch 2 von Nintendo. Beim Adidas-Rivalen wird der Abbau der Lagerbestände genannt und beim Burgerbrater wird auf eine gesteigerte Marketing-Aktivität und neue Menü-Optionen verwiesen.

Aus dem Bereich Gesundheit, wo der Branchen-ETF Health Care Select bislang ein Minus von 0,7 Prozent verzeichnet hat, werden Alnylam (+92,8 Prozent), Alphatec (+69,3 Prozent), DexCom (-13,3 Prozent) sowie Exact Sciences (-5,1 Prozent) vorgeschlagen. Allerdings sind die beiden erstgenannten bereits hervorragend gelaufen. Alnylan profitiert von steigenden Erlösen aus dem Verkauf seines Medikamentes Amvuttra, während Alphatec von einer wachsenden Zahl an Wirbelsäulen-OPs profitiert, wofür das Unternehmen Bedarf herstellt.

Für Dexcom erwarten sich die Expertinnen und Experten Rückenwind von steigenden Kostenübernahmen von Diabetes-Patientinnen und - Patienten und technologische Fortschritt bei der Sensorik. Bei Exact Sciences soll ein neuer Früherkennungstest für Darmkrebs (Cologuard Plus) für Kursgewinne sorgen.

Aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Industrieunternehmen sind Blackstone, Capital One und Performance Food Group zum Kauf empfohlen. Beide Branchen gehören mit Kursgewinnen von 12,3 und 15,7 Prozent zu den in diesem Jahr besser gelaufenen.

Bei Blackstone (+8,8 Prozent) verweisen die Expertinnen und Experten von Jefferies auf eine verstärkte Aktivität auf dem Private-Equity-Markt sowie günstigere Finanzierungsbedingungen. Capital One (+28,0 Prozent) soll von der Übernahme von Discover profitieren – Synergieeffekte von bis zu 2,7 Milliarden US-Dollar könnten hier gehoben werden. Sysco-Rivale Performance Food Group hingegen wird in der Studie als potenzielles Übernahmeziel gehandelt, nachdem das Unternehmen seine Marktanteile vergrößern konnte.

Mit Blick auf Versorger- und Energietitel schlägt das Research-Haus Expand Energy (-1,1 Prozent) und Entergy (+17,0 Prozent) vor. Während die Versorger-Branche mit Kursgewinnen von 11,5 Prozent eine in diesem Jahr marktübliche Performance geboten hat, hängen Energiewerte angesichts des anhaltend niedrigen Ölpreises mit einem Plus von 2,5 Prozent hintendran.

Nichtsdestotrotz sieht Jefferies Chancen bei Expand Energy, dem größten Erdgasförderer USA, das erst im vergangenen Jahr seinen Mitbewerber Southwestern Energy übernommen hatte und jetzt von Synergieeffekten profitieren könnte. Energieversorger Entergy hingegen positioniere sich aggressiv als Vermarkter von Strom für die Versorgung von Rechenzentren von Hyperscalern wie Alphabet, Amazon und Microsoft. Mit Kapazitäten von 10 Gigawatt ist das Unternehmen außerdem einer der größten Anbieter von Kernenergie in den USA.

Die heißesten Nachzügler-Tipps sind mit einigen Bewertungskennziffern im kompakten Direktvergleich:

Wert Entw. YTD KGV PEG Div.rendite BestBuy -15,8 % 11,6 2,29 5,3 % Nike -6,3 % 42,9 - 2,3 % McDonald's +4,3 % 24,5 3,29 2,3 % Alnylam +92,8 % 388,2 - - Alphatec +69,3 % - - - DexCom -13,3 % 32,9 1,4 - Exact Sciences -5,1 % 146,2 - - BlackStone +8,8 % 37,3 1,51 2,2 % Capital One +28,0 % 13,0 0,66 1,1 % Performance Food Group +24,8 % 20,5 2,08 - Expand Energy -1,1 % 14,9 0,35 3,2 % Entergy +17,0 % 22,8 1,76 2,7 %

Fazit: Einige Titel plausibler als andere

Angesichts steigender Bewertungen im Technologie-Bereich raten die Expertinnen und Experten des Finanzdienstleisters und Research-Hauses Jefferies Investoren, sich auch in anderen, in diesem Jahr weniger gut gelaufenen Marktsegmenten umzusehen.

Aus ihrer Vorschlagsliste machen vor allem Entergy als KI-Profiteur mit fairer Bewertung, Performance Food Group als moderat bewertetes Übernahmeziel sowie BestBuy als potenzieller "Deep Value"-Titel eine Figur. Nicht so recht ins Raster passen hingegen die bereits gut gelaufenen, aber noch nicht profitablen Titeln Alnylam und Alphatec.

Wer außerdem auf der Suche nach einer starken Aktie aus dem Immobilienbereich ist, sollte sich jetzt den REIT-Riesen Prologis ansehen, der außerdem von weiteren Zinssenkungen profitieren könnte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion