Buffett investiert bereits seit 2019 in die fünf größten japanischen Handelshäuser, die als Sogo Shosha bekannt sind. Dazu zählen Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui und Sumitomo. Diese Konzerne gelten als breit diversifizierte Handelsriesen, die in Rohstoffen, Infrastruktur und Konsumgütern aktiv sind.

Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat ihren Anteil am japanischen Handelshaus Mitsui & Co. aufgestockt und ist damit zu einem der größten Aktionäre des Konzerns geworden. Wie Mitsui am Montag mitteilte, hält Berkshire nun mindestens 10 Prozent der Stimmrechte. Zudem sei es möglich, dass der US-Konzern seinen Anteil künftig weiter ausbaut.

Ursprünglich hatte Berkshire angekündigt, die Beteiligungen an den einzelnen Gesellschaften unter 10 Prozent zu halten. Doch als sich die Schwelle abzeichnete, verständigten sich die Parteien auf eine moderate Lockerung dieser Obergrenze. "Im Laufe der Zeit werden Sie wahrscheinlich sehen, dass Berkshires Beteiligung an allen fünf Unternehmen etwas steigen wird", schrieb Buffett in seinem Aktionärsbrief im Februar.

Mit dem höheren Engagement bei Mitsui verdoppelt Berkshire seine Wette auf die strategische Bedeutung japanischer Handelshäuser. Beobachter sehen darin ein langfristiges Signal, dass Buffett auf stabile Erträge und die wachsende Rolle Japans in globalen Lieferketten setzt. Die BYD-Beteiligung hat Berkshire Hathaway hingegen komplett beendet.

An dieser Entscheidung änderte auch das schnellste Auto der Welt nichts, das aus dem Hause BYD kommt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



