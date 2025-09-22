    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBerkshire Hathaway Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Berkshire Hathaway Registered (B)

    Berkshire baut Anteil aus

    3769 Aufrufe 3769 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warren Buffett verdoppelt Japan-Wette

    Warren Buffett baut seine Japan-Wette aus: Berkshire Hathaway steigt bei Mitsui über die 10-Prozent-Marke. Auch die anderen Handelshäuser könnten bald folgen.

    Für Sie zusammengefasst
    Berkshire baut Anteil aus - Warren Buffett verdoppelt Japan-Wette
    Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Nati Harnik

    Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat ihren Anteil am japanischen Handelshaus Mitsui & Co. aufgestockt und ist damit zu einem der größten Aktionäre des Konzerns geworden. Wie Mitsui am Montag mitteilte, hält Berkshire nun mindestens 10 Prozent der Stimmrechte. Zudem sei es möglich, dass der US-Konzern seinen Anteil künftig weiter ausbaut.

    Buffett investiert bereits seit 2019 in die fünf größten japanischen Handelshäuser, die als Sogo Shosha bekannt sind. Dazu zählen Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui und Sumitomo. Diese Konzerne gelten als breit diversifizierte Handelsriesen, die in Rohstoffen, Infrastruktur und Konsumgütern aktiv sind.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Berkshire Hathaway B!
    Long
    456,62€
    Basispreis
    3,31
    Ask
    × 13,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    527,74€
    Basispreis
    2,97
    Ask
    × 13,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ursprünglich hatte Berkshire angekündigt, die Beteiligungen an den einzelnen Gesellschaften unter 10 Prozent zu halten. Doch als sich die Schwelle abzeichnete, verständigten sich die Parteien auf eine moderate Lockerung dieser Obergrenze. "Im Laufe der Zeit werden Sie wahrscheinlich sehen, dass Berkshires Beteiligung an allen fünf Unternehmen etwas steigen wird", schrieb Buffett in seinem Aktionärsbrief im Februar.

    Mit dem höheren Engagement bei Mitsui verdoppelt Berkshire seine Wette auf die strategische Bedeutung japanischer Handelshäuser. Beobachter sehen darin ein langfristiges Signal, dass Buffett auf stabile Erträge und die wachsende Rolle Japans in globalen Lieferketten setzt. Die BYD-Beteiligung hat Berkshire Hathaway hingegen komplett beendet.

    An dieser Entscheidung änderte auch das schnellste Auto der Welt nichts, das aus dem Hause BYD kommt.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Berkshire baut Anteil aus Warren Buffett verdoppelt Japan-Wette Warren Buffett baut seine Japan-Wette aus: Berkshire Hathaway steigt bei Mitsui über die 10-Prozent-Marke. Auch die anderen Handelshäuser könnten bald folgen.