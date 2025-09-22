Londoner Flughafen Gatwick bekommt zweite Startbahn

LONDON (dpa-AFX) -Der zweitgrößte Flughafen der britischen Hauptstadt, London Gatwick, soll eine zweite Start- und Landebahn erhalten. Verkehrsministerin Heidi Alexander habe ihr Zustimmung zu dem Projekt erteilt, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.

Gatwick gilt der BBC zufolge mit etwa 40 Millionen Passagieren pro Jahr als betriebsamster Flughafen in Europa mit nur einer aktiven Startbahn. Das 2,2 Milliarden Pfund (rund 2,5 Milliarden Euro) teure Projekt, das durch private Investitionen finanziert wird, soll rund 100.000 zusätzliche Flüge pro Jahr ermöglichen. Der PA-Meldung zufolge könnte es noch innerhalb der laufenden Legislaturperiode, also vor 2029, fertiggestellt werden.