NATO-Alarm: Rheinmetall nahe Rekord, Renk & Hensoldt haussieren

Die Analystin Chloé Lemarié von Jefferies verwies darauf, dass Estland nach einem weiteren russischen Luftraumverstoß erneut Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags beantragt habe; zuvor hatte Polen diesen Schritt bereits vollzogen. "Dies ist bereits das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen", schrieb sie. Und weiter: "Dies verdeutlicht unserer Ansicht nach die geringe Wahrscheinlichkeit einer Deeskalation des Konflikts und dürfte die Bereitschaft der europäischen Staaten zu höheren Verteidigungsausgaben weiter stärken." Außerdem sollte der UN-Sicherheitsrat am Montag in einer Sondersitzung tagen.

Deutsche Rüstungsaktien haben am Montag zugelegt. Auslöser sind erneute Verletzungen des Nato-Luftraums durch Russland und die fehlende Aussicht auf eine Deeskalation. Die Aktien von Rheinmetall stiegen um bis zu 0,8 Prozent und blieben damit nahe am Rekordhoch der Vorwoche. Renk und Hensoldt legten am Vormittag im MDAX um bis zu 5,11 Prozent zu. Beide Titel notieren jedoch weiterhin unter den bereits vor Monaten erreichten Bestmarken.

Zusätzlichen Rückenwind lieferten neue Einschätzungen von Goldman Sachs. Die Bank stufte Rheinmetall mit "Buy" ein und setzte das Kursziel auf 2.200 Euro. Begründet wird dies damit, dass die Bereiche Fahrzeugsysteme sowie Waffen und Munition im Jahr 2024 zusammen mehr als 80 Prozent zum operativen Ergebnis beitrugen und zentrale Fähigkeitslücken in Europa adressieren.

Für Fahrzeugsysteme rechnet Goldman Sachs von 2024 bis 2027 mit einem durchschnittlichen Wachstum des operativen Ergebnisses von 43 Prozent, für Waffen und Munition mit 38 Prozent. Auf Konzernebene erwartet die Bank von 2025 bis 2030 eine jährliche Steigerung des operativen Ergebnisses um 27 Prozent. Damit liegen ihre Schätzungen für 2026 etwa einen Prozentpunkt und für 2027 sowie 2028 jeweils rund drei Prozentpunkte über dem Marktkonsens. Trotz des ambitionierten Kursziels sieht Goldman Sachs die mittelfristigen Chancen bei Rheinmetall noch nicht vollständig im Kurs abgebildet. Innerhalb des Sektors bleibt BAE Systems der Favorit.

Für Renk starteten die Goldmänner die Bewertung mit "Neutral" und einem Kursziel von 70 Euro. Die Analysten betonen die starke Position des Unternehmens als europäischer Anbieter von Landsystemen. Das Management strebt für das Jahr 2028 einen Umsatz von rund zwei Milliarden Euro an. Das entspräche im Schnitt etwa 15 Prozent Wachstum pro Jahr. Unterstützung geben ein hoher Auftragsbestand von 5,9 Milliarden Euro zum Ende des ersten Halbjahres 2025 sowie die Beteiligung an Programmen wie Lynx, Leopard 2, Puma und Panzerhaubitze 2000. Für die Jahre 2025 bis 2030 erwartet Goldman Sachs beim operativen Ergebnis ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 21 Prozent. Aus dem Kursziel ergibt sich eine Bewertung von ungefähr dem 24-Fachen des erwarteten operativen Ergebnisses der kommenden zwölf Monate; nach Einschätzung der Bank ist das angemessen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





