NetraMark initiiert KI-Kooperation auf dem Gebiet der Glioblastom-Forschung

TORONTO, ON, 22. September 2025 / IRW-Press / NetraMark Holdings Inc. (das „Unternehmen“ oder „NetraMark“) (CSE: AIAI) (OTCQB: AINMF) (FWB: PF0), ein führendes Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), das klinische Studien in der Pharmabranche mit KI-gestützter Präzisionsanalytik transformiert, hat heute eine neue Kooperation auf dem Gebiet der Glioblastom-Forschung (GBM-Forschung) bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit, die durch eine Lizenz für proprietäres Know-how unterstützt wird, gewährt NetraMark Zugang zu klinischen Daten und Biomarker-Daten eines führenden medizinischen Forschungszentrums in den Vereinigten Staaten.

NetraAI, die unternehmenseigene Plattform für erklärbare KI, wird auf dieses Datenmaterial angewendet, um Untergruppen von Patienten zu ermitteln und so ein Tool zur Unterstützung therapeutischer Entscheidungen zu entwickeln, das für zukünftige GBM-Studien genutzt werden kann.

Das Glioblastom ist eine aggressive und schwer zu behandelnde Krebsart mit einer mittleren Überlebenszeit von nur 15 Monaten und einer Fünf-Jahres-Überlebensrate von unter 7 %. Klinische Studien zu GBM weisen eine Versagensrate von über 90 % auf, was häufig auf heterogene Patientengruppen, kaum verfügbare prädiktive Biomarker und schlecht definierte Einschlusskriterien zurückzuführen ist.

Projektziele

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird sich NetraMark darauf konzentrieren, über eine longitudinale Proteomanalyse von Daten aus der Zerebrospinalflüssigkeit (CSF) neue Einblicke zu gewinnen und daraus Hypothesen abzuleiten. NetraAI wird die Datenanalyse in erklärbare und nicht erklärbare Teilpopulationen unterteilen, um Erkenntnisse in Form von NetraPersonas zu gewinnen – das sind Sammlungen von Patienten, Variablen und statistischen Belegen, die zur Optimierung von Enrichment-Strategien für zukünftige Studien herangezogen werden können.

Zu den spezifischen Zielsetzungen zählen:

- Gliom vs. Kontrollgruppe ohne Tumorerkrankung – Identifizierung von Markern, die zur Unterscheidung von GBM-Proben dienen

- Gliom vs. Nicht-Gliom-Hirntumoren – Unterscheidung zwischen GBM und supratentoriellen Hirnmetastasen zur Präzisierung gliomspezifischer Biomarker