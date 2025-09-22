Vorsicht, Anleger: Jetzt kommt die gefährlichste Woche des Jahres

US-Aktien haben dem "schwachen September" zunächst die Stirn geboten: S&P 500 und Nasdaq setzten neue Rekorde. Rückenwind lieferte die erste Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve in diesem Jahr. Trotzdem gilt Vorsicht. In der jetzt beginnenden 39. Kalenderwoche war der S&P 500 seit 1990 im Schnitt am anfälligsten – mit der höchsten Quote für Tagesverluste von rund einem Prozent. Darauf weist Brent Donnelly von Spectra Markets hin: "In der Woche danach ist es am wahrscheinlichsten, dass die Aktien einen Moment haben. Die Woche nach dem Ablauf der September-Kontrakte hat etwas Besonderes an sich, und das war im Grunde schon immer so." Zugleich dämpft er die Aussagekraft rein statistischer Muster: 2025 sei Saisonalität wegen politischer und makroökonomischer Schocks "kein gutes" Instrument gewesen – "aber ich könnte mich auch irren".

Auch LPL Financial sieht historisch ein Doppelgesicht: meist seitwärts bis leicht positiv in der ersten Monatshälfte, öfter Gegenwind in der zweiten. Diesmal könnte die frische Fed-Lockerung den Effekt abmildern. Von Übermut ist laut Stimmungsdaten derzeit wenig zu sehen: Die AAII-Umfrage zeigt Bullen und Bären nahezu pari, der CNN-"Fear & Greed"-Index liegt bei 61, also eher "Gier", aber nicht extrem. Mark Hackett von Nationwide spricht von einem kontrollierten Umfeld ohne Selbstzufriedenheit; die Rallye seit August gleiche für Pessimisten einem "Tod durch tausend Papierschnitte".