    Hier brechen Rallyes gern

    Vorsicht, Anleger: Jetzt kommt die gefährlichste Woche des Jahres

    Seit 1990 war die 39. Kalenderwoche die schwächste für den S&P 500 – und die mit den meisten 1-prozentigen Rückgängen. Trotz der Zinssenkung der US-Notenbank könnte die Rekordrallye ins Wanken geraten.

    Für Sie zusammengefasst
    • S&P 500 in 39. Woche anfällig für Rückgänge.
    • Zinssenkung dämpft Risiken, aber Vorsicht bleibt.
    • KI-Euphorie treibt Kurse, aber hohe Bewertungen warnen.
    Hier brechen Rallyes gern - Vorsicht, Anleger: Jetzt kommt die gefährlichste Woche des Jahres
    Foto: JOHN ANGELILLO - newscom

    US-Aktien haben dem "schwachen September" zunächst die Stirn geboten: S&P 500 und Nasdaq setzten neue Rekorde. Rückenwind lieferte die erste Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve in diesem Jahr. Trotzdem gilt Vorsicht. In der jetzt beginnenden 39. Kalenderwoche war der S&P 500 seit 1990 im Schnitt am anfälligsten – mit der höchsten Quote für Tagesverluste von rund einem Prozent. Darauf weist Brent Donnelly von Spectra Markets hin: "In der Woche danach ist es am wahrscheinlichsten, dass die Aktien einen Moment haben. Die Woche nach dem Ablauf der September-Kontrakte hat etwas Besonderes an sich, und das war im Grunde schon immer so." Zugleich dämpft er die Aussagekraft rein statistischer Muster: 2025 sei Saisonalität wegen politischer und makroökonomischer Schocks "kein gutes" Instrument gewesen – "aber ich könnte mich auch irren".

    Auch LPL Financial sieht historisch ein Doppelgesicht: meist seitwärts bis leicht positiv in der ersten Monatshälfte, öfter Gegenwind in der zweiten. Diesmal könnte die frische Fed-Lockerung den Effekt abmildern. Von Übermut ist laut Stimmungsdaten derzeit wenig zu sehen: Die AAII-Umfrage zeigt Bullen und Bären nahezu pari, der CNN-"Fear & Greed"-Index liegt bei 61, also eher "Gier", aber nicht extrem. Mark Hackett von Nationwide spricht von einem kontrollierten Umfeld ohne Selbstzufriedenheit; die Rallye seit August gleiche für Pessimisten einem "Tod durch tausend Papierschnitte".

    Strukturell treibt weiter die KI-Story. Michael Hartnett von der Bank of America erinnert: Historische Blasen legten vom Tief bis zum Hoch im Schnitt etwa 244 Prozent zu; die "Magnificent Seven" sind seit März 2023 etwa 223 Prozent gestiegen – rechnerisch mit Spielraum, ohne die Blasen-These zu bestätigen.

    Jeff Krumpelman von Mariner hält höhere Bewertungen durch Produktivitätsgewinne und Gewinnchancen für gerechtfertigt: "Wir stehen noch ganz am Anfang [der KI]." Gleichzeitig warnt er vor einem "Melt-up". Ähnlich mahnt auch Ed Yardeni: Lockerere Geldpolitik könne FOMO-getriebene Exzesse befeuern, während strukturelle Probleme ungelöst bleiben.

    Mehrere Häuser wie Wells Fargo, Barclays und die Deutsche Bank haben ihre S&P-Ziele zwar angehoben, verweisen aber – wie Citi, Fundstrat und Evercore ISI – auf Risiken durch hohe Bewertungen, schmalere Marktbreite und empfindlichere Tech-Schwankungen. Bill Smead wird da deutlicher: "Wir gehen davon aus, dass diese unglaubliche Manie … irgendwann platzen wird – und dass es dann viel Herzschmerz geben wird."

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Unterm Strich also: Rekorde, Rate-Cut und KI-Euphorie tragen die Kurse – doch genau diese 39. Woche, das Bewertungsniveau und die enge Marktbreite sprechen für angezogene Sicherheitsgurte.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

