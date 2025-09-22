Hier brechen Rallyes gern
Vorsicht, Anleger: Jetzt kommt die gefährlichste Woche des Jahres
Seit 1990 war die 39. Kalenderwoche die schwächste für den S&P 500 – und die mit den meisten 1-prozentigen Rückgängen. Trotz der Zinssenkung der US-Notenbank könnte die Rekordrallye ins Wanken geraten.
- S&P 500 in 39. Woche anfällig für Rückgänge.
- Zinssenkung dämpft Risiken, aber Vorsicht bleibt.
- KI-Euphorie treibt Kurse, aber hohe Bewertungen warnen.
- Report: Epische Goldpreisrallye
US-Aktien haben dem "schwachen September" zunächst die Stirn geboten: S&P 500 und Nasdaq setzten neue Rekorde. Rückenwind lieferte die erste Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve in diesem Jahr. Trotzdem gilt Vorsicht. In der jetzt beginnenden 39. Kalenderwoche war der S&P 500 seit 1990 im Schnitt am anfälligsten – mit der höchsten Quote für Tagesverluste von rund einem Prozent. Darauf weist Brent Donnelly von Spectra Markets hin: "In der Woche danach ist es am wahrscheinlichsten, dass die Aktien einen Moment haben. Die Woche nach dem Ablauf der September-Kontrakte hat etwas Besonderes an sich, und das war im Grunde schon immer so." Zugleich dämpft er die Aussagekraft rein statistischer Muster: 2025 sei Saisonalität wegen politischer und makroökonomischer Schocks "kein gutes" Instrument gewesen – "aber ich könnte mich auch irren".
Auch LPL Financial sieht historisch ein Doppelgesicht: meist seitwärts bis leicht positiv in der ersten Monatshälfte, öfter Gegenwind in der zweiten. Diesmal könnte die frische Fed-Lockerung den Effekt abmildern. Von Übermut ist laut Stimmungsdaten derzeit wenig zu sehen: Die AAII-Umfrage zeigt Bullen und Bären nahezu pari, der CNN-"Fear & Greed"-Index liegt bei 61, also eher "Gier", aber nicht extrem. Mark Hackett von Nationwide spricht von einem kontrollierten Umfeld ohne Selbstzufriedenheit; die Rallye seit August gleiche für Pessimisten einem "Tod durch tausend Papierschnitte".
Strukturell treibt weiter die KI-Story. Michael Hartnett von der Bank of America erinnert: Historische Blasen legten vom Tief bis zum Hoch im Schnitt etwa 244 Prozent zu; die "Magnificent Seven" sind seit März 2023 etwa 223 Prozent gestiegen – rechnerisch mit Spielraum, ohne die Blasen-These zu bestätigen.
Jeff Krumpelman von Mariner hält höhere Bewertungen durch Produktivitätsgewinne und Gewinnchancen für gerechtfertigt: "Wir stehen noch ganz am Anfang [der KI]." Gleichzeitig warnt er vor einem "Melt-up". Ähnlich mahnt auch Ed Yardeni: Lockerere Geldpolitik könne FOMO-getriebene Exzesse befeuern, während strukturelle Probleme ungelöst bleiben.
Mehrere Häuser wie Wells Fargo, Barclays und die Deutsche Bank haben ihre S&P-Ziele zwar angehoben, verweisen aber – wie Citi, Fundstrat und Evercore ISI – auf Risiken durch hohe Bewertungen, schmalere Marktbreite und empfindlichere Tech-Schwankungen. Bill Smead wird da deutlicher: "Wir gehen davon aus, dass diese unglaubliche Manie … irgendwann platzen wird – und dass es dann viel Herzschmerz geben wird."
Unterm Strich also: Rekorde, Rate-Cut und KI-Euphorie tragen die Kurse – doch genau diese 39. Woche, das Bewertungsniveau und die enge Marktbreite sprechen für angezogene Sicherheitsgurte.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion