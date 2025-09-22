    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    ROUNDUP

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vandalismus legt Pendler-Strecke Köln-Düsseldorf lahm

    Für Sie zusammengefasst
    • Zugstrecke Köln-Düsseldorf wegen Kabelschäden beeinträchtigt
    • Vandalismus zunächst vermutet, Ermittlungen laufen
    • Umleitungen und Ersatzbusse verlängern Reisezeiten

    DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - Wegen durchtrennter Kabel ist die für Pendler wichtige Zugstrecke zwischen Köln und Düsseldorf am Montag stark beeinträchtigt. Die um kurz nach Mitternacht festgestellten Kabelschäden gebe es entlang der Strecke an mindestens zwei Standorten, sagte ein Bahn-Sprecher. Zunächst war von Vandalismus die Rede. Eigentlich sollte die Strecke am frühen Nachmittag wieder freigegeben werden. Später hieß es, dies werde erst am Montagabend erfolgen.

    Die Arbeiten seien umfangreicher als gedacht. Die Kriminalpolizei ermittelt, Beamten schauten sich die Schäden vor Ort an und suchten nach Spuren. Es wurde gegen unbekannt ermittelt. Der Bahnverkehr auf der Strecke wurde umgeleitet oder es fuhren Ersatzbusse - wer dort unterwegs war, war deutlich länger unterwegs als üblicherweise./wdw/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    ROUNDUP Vandalismus legt Pendler-Strecke Köln-Düsseldorf lahm Wegen durchtrennter Kabel ist die für Pendler wichtige Zugstrecke zwischen Köln und Düsseldorf am Montag stark beeinträchtigt. Die um kurz nach Mitternacht festgestellten Kabelschäden gebe es entlang der Strecke an mindestens zwei Standorten, sagte …