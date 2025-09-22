Aktien New York Ausblick
US-Börsen vor schwächerem Wochenstart
- US-Börsen starten schwächer, Rekordjagd pausiert.
- Pfizer übernimmt Metsera, Aktien steigen um 60%.
- T-Mobile US: Vorstandschef wechselt, Kurs fällt 1,2%.
NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen könnte die jüngste Rekordjagd zu Beginn der neuen Woche eine Pause machen. Eine Stunde vor dem Auftakt bahnt sich für die wichtigsten New Yorker Indizes ein schwächerer Start an. Der Dow Jones Industrial wurde vom Broker IG 0,4 Prozent tiefer auf 46.142 Punkte taxiert und die Indikation für den Nasdaq 100 liegt auch 0,4 Prozent tiefer bei 24.522 Zählern.
In der Vorwoche hatte die Hoffnung, dass die Leitzinsen in den USA weiter sinken und so den Unternehmen niedrigere Finanzierungskosten bescheren, die US-Börsen gestützt. Laut dem Deutsche-Bank-Investmentchef Christian Nolting ist "ein gewisser Konsens über die künftige Ausrichtung der US-Geldpolitik" entstanden. In dem weiterhin schwierigen politischen Umfeld geht er davon aus, dass sich die Aufmerksamkeit in den kommenden Tagen wieder stärker auf Konjunkturdaten richten wird.
Auf politischer Ebene wird am Montag weiter darüber diskutiert, dass US-Präsident Donald Trump vor dem Wochenende eine Gebühr von 100.000 Dollar auf häufig von amerikanischen Tech-Konzernen genutzte Visa angekündigt hatte. Etwas Erleichterung herrscht nach der Klarstellung, dass es sich um eine einmalige Gebühr nur für neue Visa handeln soll. Im Fokus bleibt außerdem die Debatte über das US-Geschäft des chinesischen Social-Media-Riesen Bytedance, der die Online-Videoplattform Tiktok betreibt.
Unternehmensseitig macht am Montag eine Übernahme Schlagzeilen: Der Pharmariese Pfizer will mit dem Start-Up-Unternehmen Metsera einen Spezialisten für Abnehmmittel übernehmen. Geboten werden 47,50 US-Dollar in bar und ein potenzieller Nachschlag beim Erreichen bestimmter Leistungsziele. Die Aktien von Metsera, die am Freitag noch nahezu 33 US-Dollar kosteten, schossen im vorbörslichen Handel um 60 Prozent nach oben auf ein Niveau über der Barofferte.
Der JPMorgan-Analyst Chris Schott urteilte in einer ersten Reaktion, die Metsera-Übernahme dürfte den von Pfizer vorangetriebenen Eintritt in den Adipositas-Markt deutlich beschleunigen. Er glaubt, dass die Übernahme auch bei den Pfizer-Anlegern gut ankommt, da im Bereich der Fettleibigkeit eine breitere Produktpalette erwartet werde. Der Pfizer-Kurs legte vorbörslich etwas zu. Die JPMorgan-Experten sehen in Structure Therapeutics ein weiteres Unternehmen, das jetzt in den Branchenfokus rücken könnte. Dessen Kurs zog vorbörslich um zehn Prozent an.
Um 1,2 Prozent nach unten ging es vorbörslich bei T-Mobile US . Wie am Montag bekannt wurde, bewahrheiten sich frühere Spekulationen über einen baldigen Abschied des Vorstandschefs. Der bisher für das operative Geschäft zuständige Srini Gopalan soll zum 1. November auf Konzernchef Mike Sievert folgen, teilte die US-Tochter der Deutschen Telekom mit. Seit Juni hatte es schon Spekulationen gegeben, dass Sievert sein Amt aufgeben wolle.
Eine personelle Umbesetzung in der Führungsspitze wurde außerdem bei Oracle angekündigt, hier ging der zuletzt rekordhohe Kurs vorbörslich auch um 1,2 Prozent zurück. Die bisher alleinige Konzernchefin Safra Catz wird demnach in den Verwaltungsrat wechseln. Ihr Amt teilen sich künftig Clay Magouyrk und Mike Sicilia./tih/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 260,0 auf Tradegate (22. September 2025, 14:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +5,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 739,57 Mrd..
Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 298,20USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 360,00USD was eine Bandbreite von -25,70 %/+37,17 % bedeutet.
In den vorigen Posts sind wieder ein paar sehr spannende Firmen erwähnt. Die kleinen Börsen in Europa werden von den großen Finanzinstitutionen und ihren Fonds-Verwaltern gerne komplett links liegen gelassen. Wer sich durch dieses Universum durchgräbt, findet immer spannende Perlen mit teils unglaublich niedrigen Bewertungen. Die Frage ist allerdings, ob diese niedrigen Bewertungen jemals nach oben korrigieren, oder ob so manche Perle ein ewiges Mauerblümchen bleibt.
DWS Group haben ja hier auch einige im Depot.
Die Deutsche-Bank-Tochter DWS bereitet den Verkauf ihres Rechenzentrumsbetreibers NorthC vor. Wie mit dem Vorgang vertraute Personen berichten, soll der Prozess in den kommenden Wochen starten.
Der angestrebte Unternehmenswert liegt demnach bei über 2 Mrd. EUR, ein Indiz für die enorme Bewertungskraft digitaler Infrastruktur im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Das berichtet heute die Financial Times.
NorthC gehört mehrheitlich zu den Infrastrukturfonds von DWS und zählt mit über 20 Standorten in den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz zu den regional verankerten, carrier-neutralen Anbietern in Europa. Kunden sind unter anderem IT-Dienstleister, Behörden und Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen, die Rechenzentrumsfläche für den Betrieb eigener Server anmieten.
Kasse machen, wenn es am schönsten ist?
Erst vor wenigen Wochen hatte NorthC sechs Standorte von Colt Technology Services in Deutschland und den Niederlanden übernommen. Parallel erwarb ein weiterer DWS-kontrollierter Anbieter zwei Rechenzentren in London. Die jüngsten Zukäufe dürften die Attraktivität und damit den Verkaufspreis von NorthC zusätzlich stärken.
Die Investmentbanken Torch Partners und Evercore begleiten das Mandat. DWS selbst, mit rund 1 Billion EUR verwaltetem Vermögen Deutschlands größter Vermögensverwalter, wollte sich nicht äußern.
Der Deal reiht sich ein in eine Welle großvolumiger Transaktionen im europäischen Rechenzentrumsmarkt. Gestützt wird der Boom durch die rasant wachsende Nachfrage nach Rechenleistung, nicht zuletzt getrieben durch KI-Anwendungen, sowie stabile, langfristige Einnahmeströme, die Rechenzentren für institutionelle Anleger attraktiv machen. Private-Equity-Häuser, Infrastrukturfonds und Versorgungswerke investieren Milliarden in die Branche, angelockt von quasi-versorgungsähnlichen Renditeprofilen.
Im April übernahm ein von Apollo beratener Fonds sieben Rechenzentren in Skandinavien, Italien und der Schweiz vom Anbieter Stack, der wiederum von Blue Owl Digital kontrolliert wird. Stack fokussiert sich künftig auf das wachstumsstarke Hyperscale-Segment mit Großkunden wie Amazon, Google oder Microsoft. Auch der britische IT-Dienstleister Redcentric bestätigte zuletzt fortgeschrittene Gespräche über die Veräußerung seiner acht Standorte.
Für DWS ist der geplante Verkauf von NorthC auch Ausdruck einer strategischen Neuausrichtung. Weil das Geschäft mit alternativen Anlagen zuletzt an Zugkraft verlor, setzt Vorstandschef Stefan Hoops verstärkt auf Infrastrukturbeteiligungen. Rückenwind kommt dabei aus Berlin: Die Bundesregierung will in den kommenden Jahren Milliarden in den Ausbau digitaler und physischer Infrastruktur lenken.
Fazit: Für die DWS könnte der Deal sehr lukrativ werden. Vielleicht auch verbunden mit hohen Einmalgewinnen und einer Sonderausschüttung. Die DWS-Aktie reagiert entsprechend positiv auf den Bericht.
Weitere Analysen & News zur Aktie unserer Redaktion findest Du hier.
|Jahr
|2024
|2025e*
|2026e*
|Umsatz in Mrd. EUR
|2,77
|3,00
|3,06
|Ergebnis je Aktie in EUR
|3,55
|4,39
|4,52
|KGV
|15
|12
|12
|Dividende je Aktie in EUR
|2,20
|2,80
|2,90
|Dividendenrendite
|4,23%
|5,38%
|5,58%
|*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
|US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten