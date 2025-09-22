Amerikas Energie-Fiasko: China gewinnt das Milliarden-Rennen!

Ein leerstehendes Lager nördlich von Denver sollte eigentlich für Hightech-Produktion stehen. Der Gouverneur von Colorado, Jared Polis, lobte den Plan eines kalifornischen Unternehmens, dort eine Batteriefabrik zu errichten, als Schritt, "die Zukunft zu betreiben". Doch Amprius Technologies zog sich Anfang des Jahres zurück, noch bevor ein Steuerpaket von Präsident Trump verabschiedet wurde. "Das technische Know-how für solche Arbeiten entwickelt sich in den Vereinigten Staaten noch", sagte Amprius-Geschäftsführer Kang Sun. "In der Zwischenzeit haben andere Länder jahrelang daran gearbeitet, ausgereifte, kosteneffiziente Batterieindustrien aufzubauen, wodurch sie einen erheblichen Vorsprung haben."

Die Trump-Regierung setzt auf fossile Brennstoffe und hat Förderprogramme in Höhe von 400 Milliarden US-Dollar für saubere Energie gestrichen. Kredite für Stromleitungen wurden zurückgezogen, Windparkprojekte gestoppt. Laut dem Massachusetts Institute of Technology und der Rhodium Group wurden im zweiten Quartal erstmals mehr Projekte abgesagt als neu angekündigt. Investitionen in saubere Energie sanken um 51 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Gruppe E2 zählte für die erste Jahreshälfte Verzögerungen oder Absagen von Projekten im Wert von 22 Milliarden US-Dollar.

China zieht vorbei

China installierte in den ersten sieben Monaten 277 Gigawatt Wind- und Solarenergie – viermal so viel wie die gesamten geplanten US-Kapazitäten für 2025. Chinesische Unternehmen wie BYD und CATL erweitern massiv ihre Produktion. Ihr globaler Marktanteil liegt laut BloombergNEF bei über 75 Prozent. Wally Adeyemo, ehemaliger stellvertretender US-Finanzminister, sagt: "Die Länder werden zunehmend auf chinesische Technologie angewiesen sein, um ihre Wirtschaft zu betreiben und die Autos zu bauen, die sie fahren."

China investiert strategisch: Solarprodukte sind 65 Prozent günstiger als US-Module, CATL gab 2023 über 2,6 Milliarden US-Dollar für die Forschung aus. Caroline Wang, Analystin beim australischen Think Tank Climate Energy Finance, sagt: "Sie führen die Welt mit einem absolut unglaublichen Vorsprung an." BYD überholte Tesla als größten Hersteller von Elektrofahrzeugen. Die Exporte stiegen um fast 25 Prozent auf 1,3 Millionen Fahrzeuge.

USA setzen auf Öl und Gas

Washington warnt seit Jahren vor Chinas Kontrolle über Schlüsseltechnologien. Doch anstatt eine eigene Clean-Energy-Produktion zu fördern, setzt Trump auf fossile Brennstoffe: Neue Exportterminals für Erdgas sollen schneller genehmigt, Energieprojekte beschleunigt und Auto-Emissionsregeln gelockert werden. Laut BloombergNEF werden Elektrofahrzeuge 2030 nur 27 Prozent der US-Neuwagenverkäufe stellen, weit weniger als die einst prognostizierten 48 Prozent.

Handelsminister Howard Lutnick äußerte sich in einem kürzlich ausgetrahlten Fernsehinterview: "Sie [China] wollen uns immer dazu bringen, ihre Autos zu kaufen, weil sie kein Öl haben. Wir würden ihnen helfen, wenn wir es tun." Energieminister Chris Wright betont, dass heimisches Öl und Gas Energiepreise stabilisiere und Rechenzentren versorge. Richard Goldberg, ehemaliger Berater des National Energy Dominance Council, ergänzt: "Öl und Gas sind derzeit unser Freund. Es ist unser größtes Kapital, das wir nutzen und ausbauen müssen, um Wege zu finden, uns selbst mit Energie zu versorgen, bis wir den Übergang zu fortschrittlicher Kernenergie geschafft haben."

Unternehmen kämpfen gegen die Flaute

Unternehmen wie das in Georgia ansässige Alternative Energy Southeast drängen darauf, Dachsolaranlagen noch vor dem Auslaufen der Subventionen zum Jahresende zu installieren. Geschäftsführer Montana Busch geht davon aus, dass die Nachfrage im Wohnbereich danach um bis zu 90 Prozent zurückgehen wird. "Die Führung meines Landes ist in vielerlei Hinsicht gegen mich. Andere Länder lassen nicht nach", sagt er.

Während China seine Position im globalen Energiesektor ausbaut, hinken die USA hinterher – mit Folgen für Technologie, Klima und wirtschaftliche Einflussnahme.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion