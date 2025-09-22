ROUNDUP
Ex-Commerzbank-Chef Blessing wird Investitionsbeauftragter des Kanzlers
- Martin Blessing wirbt für ausländische Investitionen.
- Er arbeitet für einen symbolischen Euro pro Jahr.
- Ziel: Deutschlands Sichtbarkeit im Standortwettbewerb.
BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Commerzbank-Chef Martin Blessing wird künftig im Auftrag von Bundeskanzler Friedrich Merz für ausländische Investitionen in Deutschland werben. Der 62-jährige Manager werde "mit seinen ausgezeichneten Kontakten in die internationale Wirtschafts- und Finanzwelt und seinem hervorragenden Ruf für neue Investitionskraft sorgen" und "die Sichtbarkeit Deutschlands im globalen Standortwettbewerb erhöhen", begründete Merz den Schritt.
Große zusätzliche Kosten entstehen dem Kanzleramt durch die Berufung Blessings nicht. Er werde für den symbolischen Betrag von einem Euro arbeiten, hieß es. Seine Aufgabe werde es sein, potenzielle Investoren gezielt anzusprechen und die Stärken des Investitionsstandorts Deutschland bestmöglich zu vermitteln. Er soll mit den zuständigen Ressorts und den Wirtschaftsförderinstitutionen des Bundes zusammenarbeiten.
Blessing kam im November 2001 in den Commerzbank-Vorstand und wurde 2008 Vorstandschef. Er blieb der Bankenbranche nach seinem Ausscheiden bei der Commerzbank 2016 treu. Gut drei Jahre bis Herbst 2019 arbeitete er in Führungspositionen bei der Schweizer Großbank UBS , seit März 2022 führt Blessing den Verwaltungsrat der Danske Bank ./mfi/ben/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 35,90 auf Tradegate (22. September 2025, 14:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -0,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 35,63 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -11,31 %/+10,86 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich musste da mal was von einen Broker zum anderen schieben ;-) spart manchmal Gebühren wenn man es über die Börse laufen lässt.
https://investor-relations.commerzbank.com/media/document/4532aec2-130a-4559-9baf-c5d73defeea7/assets/DE_Commerzbank_Analyst_Estimates_post_Q2-2025.pdf?disposition=inline