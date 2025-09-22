Ex-Commerzbank-Chef Blessing wird Investitionsbeauftragter des Kanzlers

Blessing kam im November 2001 in den Commerzbank-Vorstand und wurde 2008 Vorstandschef. Er blieb der Bankenbranche nach seinem Ausscheiden bei der Commerzbank 2016 treu. Gut drei Jahre bis Herbst 2019 arbeitete er in Führungspositionen bei der Schweizer Großbank UBS , seit März 2022 führt Blessing den Verwaltungsrat der Danske Bank ./mfi/ben/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 35,90 auf Tradegate (22. September 2025, 14:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -0,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 35,63 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -11,31 %/+10,86 % bedeutet.